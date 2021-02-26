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- 26 Şub 2021 - 12:32 G: 26 Şub 2021 - 13:02

Müge Anlı, Programı Hakkında İlk Kez Konuştu! Perdenin Arkasında Neler Oluyor? Sadece O Haber Kanalına Açıkladı, Sözleri Olay Oldu! Meğer Müge Anlı…

ATV ekranlarında uzun soluklu yer alan programlarından birisini sunan Müge Anlı, yaptığı açıklamalarla ve çözüme kavuşturduğu olaylarla tüm Türkiye’nin ilgi odağı olmuş durumda. Fakat ünlü sunucunun program dışındaki hayatı da son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Uzun bir süre önce A Haber programına konuşan Müge Anlı tüm dikkatleri üzerine çekecek açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişi duydukları karşısında şaşkınlığına engel olamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla bugüne kadar birçok insanın hayatına dokunan ve onları iyileştirmek için yaralarını bir nebzede olsun sarmaya çalışan Müge Anlı’nın her yayını seyirci tarafından pür dikkat takip ediliyor. Uzun bir süre önce A Haber programına katılım sağlayan ve yaptığı açıklamalarla gündemde yankı uyandıran Müge Anlı, tüm sevenlerini şaşkına çevirdi. Neler oluyor?

Hem stüdyoda hem de stüdyo dışında birçok insanla etkileşim sürdürmeye devam ettiğini belirten Müge Anlı, “Çok büyük bir emek var burada. Şu anda da mesela biz yayındayken çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi buradan kanala gideceğiz ve o haberci arkadaşlarımıza gelen bilgilere bakıp, eleyeceğiz!” sözlerini dile getirmişti. Ünlü sunucunun açıklamaları gündemde yankı uyandırdı.

26 Şub 2021 - 12:32 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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