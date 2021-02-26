Müge Anlı, Programı Hakkında İlk Kez Konuştu! Perdenin Arkasında Neler Oluyor? Sadece O Haber Kanalına Açıkladı, Sözleri Olay Oldu! Meğer Müge Anlı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla bugüne kadar birçok insanın hayatına dokunan ve onları iyileştirmek için yaralarını bir nebzede olsun sarmaya çalışan Müge Anlı’nın her yayını seyirci tarafından pür dikkat takip ediliyor. Uzun bir süre önce A Haber programına katılım sağlayan ve yaptığı açıklamalarla gündemde yankı uyandıran Müge Anlı, tüm sevenlerini şaşkına çevirdi. Neler oluyor?

Hem stüdyoda hem de stüdyo dışında birçok insanla etkileşim sürdürmeye devam ettiğini belirten Müge Anlı, “Çok büyük bir emek var burada. Şu anda da mesela biz yayındayken çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi buradan kanala gideceğiz ve o haberci arkadaşlarımıza gelen bilgilere bakıp, eleyeceğiz!” sözlerini dile getirmişti. Ünlü sunucunun açıklamaları gündemde yankı uyandırdı.