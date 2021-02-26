Ankara'da Geleceğin sanatçıları Mamak’ta yetişiyor

Mamaklı Gitaristler sahnede, Büyüklerine taş çıkarttılar. Mamaklılar kültür ve sanatla buluşmaya devam ediyor. Pandemi döneminde sanata ve sanatçıya olan desteği sürdüren Mamak Belediyesi, bu hafta Mamak Belediyesi gitar kursu kursiyerlerini ağırladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde online olarak düzenlenen “Gençlik Konseri” ile hem genç müzisyenler eğitimlerini sergiledi hem de ekran başında izleyiciler keyifli dakikalar geçirdi. Birçok şarkıyı başarılı şekilde seslendiren ve çalan genç sanatçılar büyüklerine adeta taş çıkarttı.

Geleceğin sanatçıları Mamak’ta yetişiyor

Kültür ve sanattan yoksun bir Mamak düşünemediklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim döneminde gençlerin en az bir enstrüman çalmalarını istediklerini ve açılan kurslarla yetenek keşfine çıkacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Bugün gelinen noktada gençlerimizi bu şekilde görmek bizlere umut verdi. Neden Mamak’tan Neşet Ertaşlar, Müslüm Gürsesler çıkmasın. Geleceğin sanatçılarını Mamak’ta yetiştiriyoruz inşallah” dedi.