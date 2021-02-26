Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Şub 2021 - 13:34 G: 26 Şub 2021 - 13:35

Ankara'da Geleceğin sanatçıları Mamak’ta yetişiyor

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde online olarak düzenlenen “Gençlik Konseri” ile hem genç müzisyenler eğitimlerini sergiledi hem de ekran başında izleyiciler keyifli dakikalar geçirdi. Birçok şarkıyı başarılı şekilde seslendiren ve çalan genç sanatçılar büyüklerine adeta taş çıkarttı.

Mamaklı Gitaristler sahnede, Büyüklerine taş çıkarttılar. Mamaklılar kültür ve sanatla buluşmaya devam ediyor. Pandemi döneminde sanata ve sanatçıya olan desteği sürdüren Mamak Belediyesi, bu hafta Mamak Belediyesi gitar kursu kursiyerlerini ağırladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde online olarak düzenlenen “Gençlik Konseri” ile hem genç müzisyenler eğitimlerini sergiledi hem de ekran başında izleyiciler keyifli dakikalar geçirdi. Birçok şarkıyı başarılı şekilde seslendiren ve çalan genç sanatçılar büyüklerine adeta taş çıkarttı.

Geleceğin sanatçıları Mamak’ta yetişiyor

Kültür ve sanattan yoksun bir Mamak düşünemediklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim döneminde gençlerin en az bir enstrüman çalmalarını istediklerini ve açılan kurslarla yetenek keşfine çıkacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Bugün gelinen noktada gençlerimizi bu şekilde görmek bizlere umut verdi. Neden Mamak’tan Neşet Ertaşlar, Müslüm Gürsesler çıkmasın. Geleceğin sanatçılarını Mamak’ta yetiştiriyoruz inşallah” dedi.

26 Şub 2021 - 13:34 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Daha Önce Böylesi Yaşanmadı! Diziden Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Dans Etti ki, Milyonlar Şok Oldu! Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Havası Var Ama O Halinden Çok Memnun! mask
Daha Önce Böylesi Yaşanmadı! Diziden Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Dans Etti ki, Milyonlar Şok Oldu! Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Havası Var Ama O Halinden Çok Memnun!
Müge Anlı, Programı Hakkında İlk Kez Konuştu! Perdenin Arkasında Neler Oluyor? Sadece O Haber Kanalına Açıkladı, Sözleri Olay Oldu! Meğer Müge Anlı… mask
Müge Anlı, Programı Hakkında İlk Kez Konuştu! Perdenin Arkasında Neler Oluyor? Sadece O Haber Kanalına Açıkladı, Sözleri Olay Oldu! Meğer Müge Anlı…
Şeyma Subaşı'dan Hande Erçel Atağı! Bir Elbise İki Kadın! Sosyal Medya Karıştı, Olanlar Oldu! mask
Şeyma Subaşı'dan Hande Erçel Atağı! Bir Elbise İki Kadın! Sosyal Medya Karıştı, Olanlar Oldu!
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Onlar Bize Emanet’’ mask
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Onlar Bize Emanet’’
Keçiören'de Hocalı şehitleri için anma programı! mask
Keçiören'de Hocalı şehitleri için anma programı!
Yenimahalleli sporcuların PCR testleri Bilgi Hastanesi'nden mask
Yenimahalleli sporcuların PCR testleri Bilgi Hastanesi'nden

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL