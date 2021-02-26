MEB'den Büyük Başarı! Avrupa'dan Büyük Başarı Geldi!
"eTwinning Faaliyeti" kapsamında projeler düzenleyen ülkeler arasında 9 kategoride başarı sağlayan Türkiye, Avrupa Özel Ödülüne değer görüldü. Öğretmenler "eTwinning" projeleriyle Türkiye'nin adını dünyaya duyurdular.
Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Faaliyeti" kapsamında bu yıl Türkiye'den eğitimcilerin geliştirdiği projeler, 13 kategorinin 9'unda Avrupa Özel Ödülüne değer görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük tarafından yürütülen "eTwinning Faaliyeti", bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırıp Avrupa'da okul iş birliğini teşvik ediyor.
Bu kapsamda her yıl Avrupa Komisyonunca 43 ülkede yapılan eTwinning projelerinden en iyilerine Avrupa Özel Ödülleri veriliyor.
Bu yıl Avrupa'da tüm ülkeler tarafından 870 proje önerildi.
Türkiye'den 31 öğretmenin hazırladığı 4'ü yaş kategorisi, 5'i özel ödül kategorisi olmak üzere 9 kategoride yapılan 8 uluslararası proje çalışması, Avrupa Özel Ödülüne layık görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.