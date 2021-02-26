26 Şub 2021 - 17:59 Güncelleme: 26 Şub 2021 - 18:00
Sarı Kız Kazandırmaya Başladı! İşte Son Fiyatlar...
Doların yükselmesi ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz oldu. Hafta sonuna yükselişle giren altında Kapalıçarşı fiyatları haberimizde.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira,
Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken,
24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.