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- 26 Şub 2021 - 17:59 G: 26 Şub 2021 - 18:00

Sarı Kız Kazandırmaya Başladı! İşte Son Fiyatlar...

Doların yükselmesi ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz oldu. Hafta sonuna yükselişle giren altında Kapalıçarşı fiyatları haberimizde.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira,

Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken,

24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.

26 Şub 2021 - 17:59 AA İstanbul- Ekonomi

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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