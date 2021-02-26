Batalla'ya Anlamlı Jest! Bursaspor'dan Oyuncusuna Unutulmaz Hatıra!

Bursaspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk kadrosunda yer alan ve oynadığı futbolla taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla ile taraftarları temsil eden timsah figürünün, kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parçadan oluşan çelik heykelinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine dikilen heykel için yapılan törene, yeşil-beyazlı kulübün efsanesi Batalla, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, futbolcular, taraftarlar ve bazı yöneticiler katıldı.

Batalla: "Gururlu olduğumu inkar edemem"

Batalla, törende, bu heykelin kendisi için yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Törene gelen herkese teşekkür eden Batalla, Bursaspor'a ve şehre minnettar olduğunu dile getirdi. Batalla, projenin mimarlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle heykelin burada olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Böyle bir büyük eseri ben hala hak etmediğimi düşünüyorum ama gururlu olduğumu inkar edemem. Kızım da büyüdüğü zaman babasına ithaf edilen bu eseri görecek ve gurur duyacaktır, bu benim için çok değerli. Bu tesis, beni buraya getiren rahmetli Başkanımızın adını taşıyan tesis. Burada çok büyük başarılar edindiğimiz, kariyerimin en önemli, en değerli zamanını geçirdiğim tesis. Biz bu kulübe ve şehre her zaman minnettarız. Bursaspor'da geçirdiğim süre boyunca en unutmadığım an şampiyonluk otobüsüyle caddelerde yaptığımız kutlamalardır."

Kulübün eski yöneticisi avukat Hakan Dinçtürk, kısa sürede projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Heykelin Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konulması yönünde karar aldıklarını vurgulayan Dinçtürk, "Bursaspor'da sözleşme imzalamış, yurt içinden ve yurt dışından futbolcuların, altyapıdan yetişen futbolcuların, tesislere her girişinde bu heykelin önünden geçerken, profesyonellik, aidiyet ve karakter gösteren oyuncuya Bursaspor'un vefalı davranacağını bilmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

Mustafa Er: "Pablo, Bursaspor için çok farklı bir karakter"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise Batalla'nın çok önemli bir karakter olduğuna dikkat çekti.

Esere, sadece bir heykel olarak bakmamak gerektiğinin altını çizen Er, şunları kaydetti:

"Pablo, Bursaspor için çok farklı bir karakter. Türkiye'de Bursaspor’dan başka kulüpte oynamam diyen bu forma ile çok zor günlerde, çok büyük sorumluluklar alan, şampiyonluğa çok ciddi katkılar koyan bir isim. İlerleyen süreçte bu kulüpte çok ciddi görevler alacağına ve başarılar elde edeceğine inanıyorum. Çünkü birleştirici unsur olduğunu da biliyoruz, o anlamda kendisinin de bu şehre olan bağını çok iyi biliyorum. Zaten aramızda da çok ciddi bağ ve dostluk var, gönül isterdi pandemi olmasın, daha kalabalık olalım, umuyorum ilerleyen süreçlerde de bu gerçekleşir."

Konuşmaların ardından heykelinin açılışı, taraftarın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Daha sonra Batalla için hazırlanan ‘"Pablito" belgeselinin galası, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda yapıldı.

AA'nın servis ettiği fotoğraftan esinlenildi

Dinçtürk ile metal üzerine faaliyet gösteren atölye sahibi arkadaşı Rıdvan Sevim'in atölyesinde 12 kişilik ekip heykel için çalıştı. Heykelin yapımında, Arjantinli futbolcunun 16 Mayıs 2010'da Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta attığı golün ardından yaşadığı sevinci gösteren ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edilen fotoğrafından esinlenildi. Heykelde 1963 metal parça ve bin 200 kilo paslanmaz çelik kullanıldı

Batalla'nın birebir ölçülerinde 1,70 metre boyunda yapılan heykelin göğüs kısmında istenildiği zaman değiştirilebilen bir reklam alanı da bulunuyor. Buraya alınacak reklamlarla Bursaspor'a gelir sağlanması planlanıyor.