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- 26 Şub 2021 - 18:18 G: 26 Şub 2021 - 18:19

Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı!

Dün gece gelen fırtına gün içerisinde yatışır gibi olsa da günün 2. yarısında yönünü tekrar yükselişe doğrulttu. Bakın fiyatlar ne oldu...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

                      Alış               Satış

ABD Doları : 7,4770           7,4816

Euro           :  9,0470           9,0610

Ons Altın    : 1.735,6000     1.736,0500

26 Şub 2021 - 18:18 AA İstanbul- Ekonomi

# DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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