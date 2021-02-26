26 Şub 2021 - 18:18 Güncelleme: 26 Şub 2021 - 18:19
Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı!
Dün gece gelen fırtına gün içerisinde yatışır gibi olsa da günün 2. yarısında yönünü tekrar yükselişe doğrulttu. Bakın fiyatlar ne oldu...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
Alış Satış
ABD Doları : 7,4770 7,4816
Euro : 9,0470 9,0610
Ons Altın : 1.735,6000 1.736,0500
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.