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26 Şub 2021 - 18:18

Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı!

Dün gece gelen fırtına gün içerisinde yatışır gibi olsa da günün 2. yarısında yönünü tekrar yükselişe doğrulttu. Bakın fiyatlar ne oldu...