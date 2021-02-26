Amazon Ormanları Talan Ediliyor! Facebook Aracılık Ediyor!
Amazon ormanlarının bir kısmı satışa çıkarıldı. Satılan araziler arasında verimli topraklar da var. Satışlarda Facebook'un reklam hizmeti kullanılıyor.
Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün sosyal medya platformu Facebook'un reklam hizmeti vasıtasıyla yasa dışı satıldığı belirtildi.
BBC'deki haberde, Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla satılan araziler arasında koruma altındaki milli parklar ve yerliler için ayrılmış toprakların yer aldığı belirtildi.
Satılan bazı arazilerin 1000 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Facebook'tan yapılan açıklamada, yerel yetkililerle konuyla ilgili çalışmaya hazır olunduğu belirtilirken, ticaret politikalarına göre satıcı ve alıcıların kanun ile yönetmeliklere uyması gerektiği ifade edildi.
Yerli topluluk liderlerinden bir kişi, Facebook'un daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bildirdi.
Bazı aktivistler ise hükümetin satışları durdurmak istemediği iddiasında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.