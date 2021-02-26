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- 26 Şub 2021 - 18:27 G: 26 Şub 2021 - 18:30

Amazon Ormanları Talan Ediliyor! Facebook Aracılık Ediyor!

Amazon ormanlarının bir kısmı satışa çıkarıldı. Satılan araziler arasında verimli topraklar da var. Satışlarda Facebook'un reklam hizmeti kullanılıyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün sosyal medya platformu Facebook'un reklam hizmeti vasıtasıyla yasa dışı satıldığı belirtildi.

BBC'deki haberde, Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla satılan araziler arasında koruma altındaki milli parklar ve yerliler için ayrılmış toprakların yer aldığı belirtildi.

Satılan bazı arazilerin 1000 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, yerel yetkililerle konuyla ilgili çalışmaya hazır olunduğu belirtilirken, ticaret politikalarına göre satıcı ve alıcıların kanun ile yönetmeliklere uyması gerektiği ifade edildi.

Yerli topluluk liderlerinden bir kişi, Facebook'un daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bildirdi.

Bazı aktivistler ise hükümetin satışları durdurmak istemediği iddiasında bulundu.

26 Şub 2021 - 18:27 AA Ankara- Dünya

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