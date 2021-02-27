27 Şub 2021 - 14:17 Güncelleme: 27 Şub 2021 - 14:20
Bakanlık Açıkladı! Yüz Yüze Eğitim Ertelendi!
1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçileceği daha önce duyurulmuştu. Günün erken saatlerinde valiliklerden gelen haberler ile ertelemenin yapıldığı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı. Eğitim kabine toplantısı sonrası alınacak kararla başlayacağı duyuruldu.
MEB: 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak. Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretime devam edilecektir.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim açıklaması, yüz yüze eğitim açıklaması 1 mart, yüz yüze eğitim erteleniyor mu, yüz yüze eğitim açıklaması son dakika, 27 şubat yüz yüze eğitim açıklaması, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı son dakika, milli eğitim bakanlığı haberler, 1 Mart, Salgın, eğitim
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.