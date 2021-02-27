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- 27 Şub 2021 - 14:17 G: 27 Şub 2021 - 14:20

Bakanlık Açıkladı! Yüz Yüze Eğitim Ertelendi!

1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçileceği daha önce duyurulmuştu. Günün erken saatlerinde valiliklerden gelen haberler ile ertelemenin yapıldığı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı. Eğitim kabine toplantısı sonrası alınacak kararla başlayacağı duyuruldu.

Ali Kurt
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MEB: 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak. Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretime devam edilecektir.

27 Şub 2021 - 14:17 AA Ankara- Gündem

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