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27 Şub 2021 - 14:17

Bakanlık Açıkladı! Yüz Yüze Eğitim Ertelendi!

1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçileceği daha önce duyurulmuştu. Günün erken saatlerinde valiliklerden gelen haberler ile ertelemenin yapıldığı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı. Eğitim kabine toplantısı sonrası alınacak kararla başlayacağı duyuruldu.