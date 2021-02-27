Oruçluyken Diş Fırçalanır Mı? Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı?
Oruç tutarken bazı durumlar orucu bozabilmektedir. En çok merak edilen ise diş fırçalamak orucu bozar mı? Birçok kişi oruçluyken diş fırçalanır mı? Merak ediyor. İşte detaylar...
12 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında İslam dinine mensup tüm Müslümanlar için oruç tutmak farzdır. Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti, üç ayların diğer iki ayı olan Şaban ve Recep aylarında Müslümanlar tarafından yerine getirilmeye çalışılan ibadetler arasında yer alır. Bu yıl da üç ayların başlaması ve Ramazan ayının yaklaşması ile beraber orucu bozan faktörler merak edilmeye başlandı. Müslümanlar Ramazan aylarında farz ve diğer aylarda da sünnet ibadetler arasında yer alan oruç için azami boyutta önlem alırlar. İslam dini için önemli ibadetlerden biri olan orucun hangi durumlarda zarar göreceği ise merak konusu oluyor. Müslüman vatandaşlar birçok konuda hangi faktörlerin oruca zarar vereceğini araştırıyor. En çok sorulan sorulardan birisi ise diş fırçalamanı orucu bozup bozmadığı oluyor.
Başta Ramazan ayında olmak üzere yıl boyunca farklı dönemlerde oruç tutan Müslümanlar, oruçlarının bozulmaması için son derece dikkatli davranıyor. Bununla beraber orucu bozan durumlar da araştırma konusu oluyor. Müslümanlar oruçlarının zarar görmemesi için yaptıkları araştırmalarda en çok Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamalara dikkat ediyor. Alo Fetva hattında en çok sorulan sorulardan biri olan diş fırçalamak orucu bozar mı konusu ile ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.
27 Şub 2021 - 17:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.