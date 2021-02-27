Oruçluyken Diş Fırçalanır Mı? Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı?

12 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında İslam dinine mensup tüm Müslümanlar için oruç tutmak farzdır. Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti, üç ayların diğer iki ayı olan Şaban ve Recep aylarında Müslümanlar tarafından yerine getirilmeye çalışılan ibadetler arasında yer alır. Bu yıl da üç ayların başlaması ve Ramazan ayının yaklaşması ile beraber orucu bozan faktörler merak edilmeye başlandı. Müslümanlar Ramazan aylarında farz ve diğer aylarda da sünnet ibadetler arasında yer alan oruç için azami boyutta önlem alırlar. İslam dini için önemli ibadetlerden biri olan orucun hangi durumlarda zarar göreceği ise merak konusu oluyor. Müslüman vatandaşlar birçok konuda hangi faktörlerin oruca zarar vereceğini araştırıyor. En çok sorulan sorulardan birisi ise diş fırçalamanı orucu bozup bozmadığı oluyor.

Başta Ramazan ayında olmak üzere yıl boyunca farklı dönemlerde oruç tutan Müslümanlar, oruçlarının bozulmaması için son derece dikkatli davranıyor. Bununla beraber orucu bozan durumlar da araştırma konusu oluyor. Müslümanlar oruçlarının zarar görmemesi için yaptıkları araştırmalarda en çok Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamalara dikkat ediyor. Alo Fetva hattında en çok sorulan sorulardan biri olan diş fırçalamak orucu bozar mı konusu ile ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.