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- 27 Şub 2021 - 18:09 G: 27 Şub 2021 - 18:28

Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Şoku! Başrolden Ayrılıyor mu? Değişiklik Gün Yüzüne Sonunda Çıktı! İşte Tüm Detaylar…

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin başrolüne hayat veren Eda Ece’nin koronavirüse yakalanmasının ardından tüm dengeler değişmişti. Binlerce kişi ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor ve sete ne zaman döneceğini araştırıyordu. Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Eda Ece’nin ayrılığının ardından senaryo baştan aşağı değişti. Artık dizide yer almayacak mı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her hafta pazartesi günü FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinin setinde yaşanan beklenmedik değişim tüm dengeleri alt üst etti. Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin koronavirüse yakalanması sevenlerini endişelendirdi. Evinde karantinaya alınan oyuncunun bu süreci ağır geçirdiği de söylentiler arasında yer aldı. Milyonlarca kişi Eda Ece’nin bir an önce toparlanmasını isterken beklenmedik değişim, tüm dengeleri değiştirdi.

Yasak Elma dizisinin gözde isimlerinden birisi olan Eda Ece, daha kadroya ilk katıldığı günden bu yana tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve ekranların en sevilen isimlerinden birisi olmuştu. Fakat koronavirüse yakalanması dengeleri değiştirdi. Ünlü oyuncunun sağlık durumu merak edilirken kadroya ne zaman döneceği de seyirci tarafından en çok konuşulan konulardan birisiydi. Yasak Elma senaryosunda beklenmedik bir değişim yaşandı. Eda Ece diziden ayrılıyor mu?

27 Şub 2021 - 18:09 Ankara- Magazin

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