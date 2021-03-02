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- 02 Mar 2021 - 19:25 G: 02 Mar 2021 - 19:26

Süper Lig Lideri Ankara'ya Geldi! Kritik Maç Yarın Oyananacak

Galatasaray futbol takımı kafilesi, Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi. Ankaragücü - Galatasaray maçı yarın oyananacak.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti. Eryaman Stadı'nda yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı, saat 19.00'da başlayacak.

02 Mar 2021 - 19:25 AA Ankara- Spor

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