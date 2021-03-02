Süper Lig Lideri Ankara'ya Geldi! Kritik Maç Yarın Oyananacak
Galatasaray futbol takımı kafilesi, Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi. Ankaragücü - Galatasaray maçı yarın oyananacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.
Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti. Eryaman Stadı'nda yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı, saat 19.00'da başlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.