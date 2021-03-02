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- 02 Mar 2021 - 19:33 G: 02 Mar 2021 - 19:34

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Salgın İçin Önemli Çağrı!

Ziya Selçuk: "Bu çocuklara, bu umuda, bu neşeye, bu küçücük yaşta sorumluluk alan öğrencilerimize bir kez daha 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat ediniz." Açıklamalarında bulundu.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere bir kez daha "Yüz yüze eğitime ara veriyoruz" demek istemediklerini vurgulayarak, "Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin." çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, okullarında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin fotoğrafına yer vererek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklara, bu umuda, bu neşeye, bu küçücük yaşta sorumluluk alan öğrencilerimize bir kez daha 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin. Bugün tutunduğumuz umuda yıl boyu ihtiyacımız var."

02 Mar 2021 - 19:33 AA Ankara- Eğitim

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