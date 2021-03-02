Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Salgın İçin Önemli Çağrı!
Ziya Selçuk: "Bu çocuklara, bu umuda, bu neşeye, bu küçücük yaşta sorumluluk alan öğrencilerimize bir kez daha 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat ediniz." Açıklamalarında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere bir kez daha "Yüz yüze eğitime ara veriyoruz" demek istemediklerini vurgulayarak, "Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin." çağrısında bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, okullarında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin fotoğrafına yer vererek, şunları kaydetti:
"Bu çocuklara, bu umuda, bu neşeye, bu küçücük yaşta sorumluluk alan öğrencilerimize bir kez daha 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin. Bugün tutunduğumuz umuda yıl boyu ihtiyacımız var."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.