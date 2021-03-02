Çin'den Hediye Edilen Covid-19 Aşısı Erbil'e Ulaştı!
Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği koronavirüs aşısı Erbil'e ulaştı. Çin yaklaşık 5 bin doz aşıyı hediye etti.
Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısının 5 bin dozu Erbil'e getirildi. Başkent Bağdat'tan Erbil'e gönderilen 5 bin doz aşı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci ve Çin'in Erbil Konsolosluğundaki yetkililer tarafından kent girişinde karşılandı.
Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak dün Uluslararası Bağdat Havalimanı'na inmişti. Uçakta 50 bin doz Sinopharm aşısı bulunduğu aktarılmıştı.
Irak Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı, Çin'den 2 milyon doz Sinopharm aşısı almak için anlaşmıştı. Irak Sağlık Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.
02 Mar 2021 - 19:39 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.