Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Mar 2021 - 19:39 G: 02 Mar 2021 - 19:40

Çin'den Hediye Edilen Covid-19 Aşısı Erbil'e Ulaştı!

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği koronavirüs aşısı Erbil'e ulaştı. Çin yaklaşık 5 bin doz aşıyı hediye etti.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısının 5 bin dozu Erbil'e getirildi. Başkent Bağdat'tan Erbil'e gönderilen 5 bin doz aşı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci ve Çin'in Erbil Konsolosluğundaki yetkililer tarafından kent girişinde karşılandı.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak dün Uluslararası Bağdat Havalimanı'na inmişti. Uçakta 50 bin doz Sinopharm aşısı bulunduğu aktarılmıştı.

Irak Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı, Çin'den 2 milyon doz Sinopharm aşısı almak için anlaşmıştı. Irak Sağlık Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

02 Mar 2021 - 19:39 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Anayasa Değişikliği Meclis Komitesinde Kabul Edildi! mask
Anayasa Değişikliği Meclis Komitesinde Kabul Edildi!
Aşılamada Başarılı Sırbistan'dan Bosna Hersek'e Aşı Bağışı! mask
Aşılamada Başarılı Sırbistan'dan Bosna Hersek'e Aşı Bağışı!
Barcelona'da Deprem! Yöneticiler Göz Altına Alındı! mask
Barcelona'da Deprem! Yöneticiler Göz Altına Alındı!
Otomotiv Sektörü İyileşiyor! Almanya'dan Güzel Haber! mask
Otomotiv Sektörü İyileşiyor! Almanya'dan Güzel Haber!
Twitter Suçlamaları Artıyor! Sıra Rusya'da! mask
Twitter Suçlamaları Artıyor! Sıra Rusya'da!
ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! DEAŞ Açıklaması Ortalığı Gerecek! mask
ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! DEAŞ Açıklaması Ortalığı Gerecek!
Birleşik Arap Emirlikleri Desteğini Yineledi! Kaşıkçı Cinayeti Tekrar Alevleniyor! mask
Birleşik Arap Emirlikleri Desteğini Yineledi! Kaşıkçı Cinayeti Tekrar Alevleniyor!
Hocalı Katliamı Dünya'ya Unutturulmuyor! ABD'ye "Adalet" Vurgusu Yapıldı. mask
Hocalı Katliamı Dünya'ya Unutturulmuyor! ABD'ye "Adalet" Vurgusu Yapıldı.
Yeni Bir Koronavirüs Aşısı Daha Yolda! Onay Aşamasında! mask
Yeni Bir Koronavirüs Aşısı Daha Yolda! Onay Aşamasında!
Biden'dan Şok Hareket! Kaşıkçı Cinayetine Sahip Çıkmış Oldu! mask
Biden'dan Şok Hareket! Kaşıkçı Cinayetine Sahip Çıkmış Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Öğrencilere Tablet Bilgisayar Dağıtımı Devam Ediyor! Bu Hafta 68 Bin Tablet Verilecek! mask
Öğrencilere Tablet Bilgisayar Dağıtımı Devam Ediyor! Bu Hafta 68 Bin Tablet Verilecek!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Salgın İçin Önemli Çağrı! mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Salgın İçin Önemli Çağrı!
Gaziantep'ten İhracat Oranıyla Ülke Ekonomisine Büyük Katkı! mask
Gaziantep'ten İhracat Oranıyla Ülke Ekonomisine Büyük Katkı!
Süper Lig Lideri Ankara'ya Geldi! Kritik Maç Yarın Oyananacak mask
Süper Lig Lideri Ankara'ya Geldi! Kritik Maç Yarın Oyananacak
Anayasa Değişikliği Meclis Komitesinde Kabul Edildi! mask
Anayasa Değişikliği Meclis Komitesinde Kabul Edildi!
Esra Erol’da Kadın Ticareti Şoku! Evden Kaçtı, Çalışmak İstedi! ‘Fuhuş’ Çetesinin İçine Düştü! 19 Yaşındaki Kızın Hayatı Darmaduman Oldu! mask
Esra Erol’da Kadın Ticareti Şoku! Evden Kaçtı, Çalışmak İstedi! ‘Fuhuş’ Çetesinin İçine Düştü! 19 Yaşındaki Kızın Hayatı Darmaduman Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL