Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Yıldızından İç Çamaşırsız Paylaşım!
ATV kanalının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda dizide yaşanan sahneler izleyici üzerinde şok etkisi yaratırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu daha büyük bir şokla sosyal medyayı çalkaladı. Ünlü oyuncunun iç çamaşırsız fotoğrafını paylaşan kendisi değil kocası oldu. Sosyal medya kullanıcılarından yanıt gecikmedi.
Uzun süredir yayınlanan ve izleyici kitlesinin tüm dikkatleri üzerine çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sefer sahneleriyle ilgili değil kadrosunda yer alan bir oyuncuyla ilgili gündeme geldi. Son derece başarılı oyunculara ev sahipliği yapan dizide o ismin iç çamaşırsız paylaşımı herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Bunun yanı sıra paylaşımı yapan kişinin oyuncunun eşi olduğu ortaya çıktı. Neler oluyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meftun karakterine hayat veren Naz Elmas dizide kısa bir süre yer almış ve sonrasında senaryo gereği diziye veda etmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ardından birçok yapımda yer alan ve projelerinden yana bir türlü yüzü gülmeyen Naz Elmas uzun süre ekranlardan ayrı kalmayı tercih etmişti. Ünlü oyuncunun iç çamaşırsız paylaşımı ise tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.