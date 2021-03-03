Durali Alıç Gençlik Ve Kariyer Merkezi Gençlerin Hayatına Dokunacak!

Geleceğe Yatırım Gençliğe Yatırımdır

Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle Mamak'lı gençlere hitap eden projeler geliştiren Mamak Belediyesi gençlerin geleceğine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Mamak'ta birden fazla gençlik merkezinin temelini atan Mamak Belediyesi en modern ve en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri olan Durali Alıç Gençlik ve Kariyer Merkezinde çalışmalarını tamamladı. Durali Alıç Mahallesinde hizmet verecek gençlerin yeni yaşam alanı olacak ve açılış için gün sayan merkezde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Mamak’lı Gençler Spor Kültür Ve Sanat ile İç İçe Yetişecek

Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tesisin gençler için sıcak bir yuva olacağını kaydeden Başkan Köse çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak Gençlik Merkezleri ve sosyal alanlarla Mamak'ta tüm gençler spor kültür ve sanat ile iç içe yetişecek. Sanatı kültürü bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için oldukça önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri dört ayrı gençlik merkezi projemizi Mamak'ımıza kazandırıyoruz. Mamak'lı gençlerimize sözünü verdiğimiz Gençlik Merkezimizin mekansal tasarımını da tamamladıktan sonra hizmete açacağız. Şimdiden Mamak'ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Mahalleye Değer Katacak

1100 metrekarelik alan içinde hizmet verecek tesiste aktivite alanları amfi grafiti atölyesi müzik atölyesi okçuluk atölyesi çok amaçlı salon kafe idari odalar bay ve bayan mescitler yer alıyor.