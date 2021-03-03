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- 03 Mar 2021 - 17:43 G: 03 Mar 2021 - 17:46

Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!"

Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğunu kucağına alan Alişan ve eşi Buse Varol yeniden anne – baba olma heyecanı yaşamışlar ve sevenlerinden ardı arkası kesilmeyen tebrik mesajları almışlardı. Doğan kızlarının adına Eliz adını veren çiftten yeni bir paylaşım geldi. Milyonlarca kişi o paylaşımla beraber şaşkınlığına engel olamadı. Alişan’ın yorgunluğu gözlerine yansırken Buse Varol’un arka planda kalması dikkatlerden kaçmadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol birlikteliklerinin ardından 2019 yılında ilk çocukları Burak’ı kucaklarına almışlardı. 6 Şubat 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan çift tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve yeniden anne – baba olma heyecanını yaşamışlardı. Son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşım yapan çiftten yeni bir kare geldi. O paylaşımla beraber herkes büyük bir şok yaşadı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Buse Varol doğum yapmasının ardından da yeni doğan kızı Eliz’le beraber sık sık paylaşım yapmaya başlamıştı. Bu serüvene bir de ünlü oyuncunun eşi Alişan katıldı. Aile fotoğraflarıyla sevenlerinden ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum alan çiftten yeni paylaşım gecikmedi. Bu sefer birisi çekti diğeri paylaştı.

03 Mar 2021 - 17:43 Ankara- Magazin

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