Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!"

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol birlikteliklerinin ardından 2019 yılında ilk çocukları Burak’ı kucaklarına almışlardı. 6 Şubat 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan çift tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve yeniden anne – baba olma heyecanını yaşamışlardı. Son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşım yapan çiftten yeni bir kare geldi. O paylaşımla beraber herkes büyük bir şok yaşadı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Buse Varol doğum yapmasının ardından da yeni doğan kızı Eliz’le beraber sık sık paylaşım yapmaya başlamıştı. Bu serüvene bir de ünlü oyuncunun eşi Alişan katıldı. Aile fotoğraflarıyla sevenlerinden ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum alan çiftten yeni paylaşım gecikmedi. Bu sefer birisi çekti diğeri paylaştı.