Yasak Elma’nın Yıldız’ından Haber Var! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı! Sete Dönme Tarihini de Açıkladı! Neler Yaşamış Neler…
FOX TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinde kısa bir süre önce koronavirüs salgını etkisini göstermişti. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ise koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Eda Ece ise kısa süre önce paylaşım yaparak haberini verdi. Koronavirüs sürecini ise anlattı…
Evinde istirahat eden Eda Ece sosyal medya hesabını aktif kullanmasına rağmen karantina sürecinin ilk günleri boyunca hiç paylaşım yapmayarak sevenlerini endişelendirmişti. Fakat birkaç gündür hem kendisinden hem de Yasak Elma dizisi hakkında paylaşımlar yaparak yüreklere su serpiyor. En son paylaşımı ise karantina sürecinde yaşadıkları hakkında oldu.
Oyuncunun bu paylaşımından ise hem koronavirüsü nasıl atlattığı hem de koronavirüsten nasıl etkilendiği ortaya çıktı. Dizinin 100. Bölümünde koronavirüse yakalandığı öğrenilen Eda Ece’nin senaryosunda büyük değişiklikler yapılmıştı. Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümde ise Yıldız karakteri kısa bir süre görülmüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.