Yasak Elma’nın Yıldız’ından Haber Var! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı! Sete Dönme Tarihini de Açıkladı! Neler Yaşamış Neler…

Evinde istirahat eden Eda Ece sosyal medya hesabını aktif kullanmasına rağmen karantina sürecinin ilk günleri boyunca hiç paylaşım yapmayarak sevenlerini endişelendirmişti. Fakat birkaç gündür hem kendisinden hem de Yasak Elma dizisi hakkında paylaşımlar yaparak yüreklere su serpiyor. En son paylaşımı ise karantina sürecinde yaşadıkları hakkında oldu.

Oyuncunun bu paylaşımından ise hem koronavirüsü nasıl atlattığı hem de koronavirüsten nasıl etkilendiği ortaya çıktı. Dizinin 100. Bölümünde koronavirüse yakalandığı öğrenilen Eda Ece’nin senaryosunda büyük değişiklikler yapılmıştı. Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümde ise Yıldız karakteri kısa bir süre görülmüştü.