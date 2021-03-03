Siz Masumlar Apartmanı Dizisini İzlerken Onlar Öyle Bir Şey Yapıyordu ki… Büyük Sır Olarak Kalacaktı, Mantı ve Börek İşi Bozdu!

Her bölümünde hikayesine farklılık katan ve oyuncularıyla gerek yüzleri güldüren gerekse farklı duygular yaşatan dizi başarılı bir şekilde devam ediyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun yer aldığı dizi, gerçek bir hayat hikayesini ekranlara getiriyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından hayat geçirilen dizi, sevilerek izleniyor.

Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu ise dizide evli bir çifti canlandırıyorlar. Ekranlarda uyumları ise giderek yükseliyor. Kamera önünde iyi bir iş çıkaran başarılı ikili kamere arkasında da çok iyi anlaşıyor. Sık sık birlikte paylaşımlar yapan Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu, takipçileri tarafından çok beğeniliyorlar.