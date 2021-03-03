Siz Masumlar Apartmanı Dizisini İzlerken Onlar Öyle Bir Şey Yapıyordu ki… Büyük Sır Olarak Kalacaktı, Mantı ve Börek İşi Bozdu!
Ekranların en sevilen dizisi olan Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle birlikte seyircileri ekranlara kilitledi. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünü sizler izlerken o isimler öyle bir şey yaptı ki...
Her bölümünde hikayesine farklılık katan ve oyuncularıyla gerek yüzleri güldüren gerekse farklı duygular yaşatan dizi başarılı bir şekilde devam ediyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun yer aldığı dizi, gerçek bir hayat hikayesini ekranlara getiriyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından hayat geçirilen dizi, sevilerek izleniyor.
Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu ise dizide evli bir çifti canlandırıyorlar. Ekranlarda uyumları ise giderek yükseliyor. Kamera önünde iyi bir iş çıkaran başarılı ikili kamere arkasında da çok iyi anlaşıyor. Sık sık birlikte paylaşımlar yapan Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu, takipçileri tarafından çok beğeniliyorlar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.