Pursaklar'da Ağaçlar Kesilmiyor Naklediliyor!
Pursaklar Belediyesi tarafından imar yolu açmak amacıyla sökülen ağaçlar yeni yerlerine taşınıyor.
Pursaklar'da Ağaçlar Kesilmiyor Naklediliyor
Pursaklar Belediyesi imar yolu açma çalışmalarının yapılacağı güzergâhta bulunan ağaçları kökleri ile birlikte yerlerinden söküp ilçe merkezinde uygun görülen farklı noktalara taşıyarak yeni yerlerine dikiyor.
Yapılan çalışmalarla onlarca ağacın korunarak yeni yerlerine taşındığı çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İmar Yolu Açmak İçin Sökülmesi Gereken Ağaçları Çok Titiz Bir Çalışma İle Merkezlerimize Taşıyoruz
Tek bir ağacın bile yok olmasına karşı olduklarını aktaran Başkan Ertuğrul Çetin İmar yolu açmak için sökülmesi gereken ağaçları çok titiz bir çalışma İle merkezlerimize taşıyoruz. Bütün ağaçlar taşınabilir. Ağaçların nakil edildikleri yerlerde hayatların devam edilmesi için destek olunması gerekiyor. Uzmanlar 95 tutma ihtimali veriyor. Hepsinin eski formlarına kavuşmaları için çalışmalarımız sürdüreceğiz. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez dedi.
04 Mar 2021 - 11:29 Ankara- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.