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- 04 Mar 2021 - 11:32 G: 04 Mar 2021 - 11:33

Çankaya’dan İstinat Duvarı Çalışması

Çankaya Belediyesi Cebeci Keskin Sokakta Yer Alan İstinat Duvarını Yenileme Çalışmalarına Başladı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Çankaya’dan İstinat Duvarı Çalışması

Çankaya'nın en eski yerleşim yerlerinden Cebecide çöken istinat duvarını yenileme çalışmalarına başlayan ekipler vatandaşların can güvenliğini düşünerek var güçleriyle çalışıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından kaldırımları ve istinat duvarını yenileyen Çankaya Belediyesi mahalle sakinlerinin mağdur olmasını engelledi. Çankaya Belediyesi zamanla tahrip olan kaldırımları da  bir bir yeniliyor.

Vatandaşımız Ne İsterse Yapmaya Hazırız

Öncelikli görevlerinin vatandaşların mutluluğu olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Biz göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın iyi ki Çankaya'da yaşıyorum diyebilmeleri için mücadele ediyoruz. Onların bize olan inancıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz diye konuştu.

04 Mar 2021 - 11:32 Ankara- Belediyeler

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