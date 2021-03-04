Çankaya’dan İstinat Duvarı Çalışması
Çankaya Belediyesi Cebeci Keskin Sokakta Yer Alan İstinat Duvarını Yenileme Çalışmalarına Başladı.
Çankaya’dan İstinat Duvarı Çalışması
Çankaya'nın en eski yerleşim yerlerinden Cebecide çöken istinat duvarını yenileme çalışmalarına başlayan ekipler vatandaşların can güvenliğini düşünerek var güçleriyle çalışıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından kaldırımları ve istinat duvarını yenileyen Çankaya Belediyesi mahalle sakinlerinin mağdur olmasını engelledi. Çankaya Belediyesi zamanla tahrip olan kaldırımları da bir bir yeniliyor.
Vatandaşımız Ne İsterse Yapmaya Hazırız
Öncelikli görevlerinin vatandaşların mutluluğu olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Biz göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın iyi ki Çankaya'da yaşıyorum diyebilmeleri için mücadele ediyoruz. Onların bize olan inancıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz diye konuştu.
04 Mar 2021 - 11:32 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.