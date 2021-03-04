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- 04 Mar 2021 - 16:17 G: 04 Mar 2021 - 16:18

Bir Yerli Firma Daha Yabancıların Oldu! Satış Gerçekleşti!

Şarküteri Et sektöründe faaliyet gösteren Trakya Et ve Süt Ürünleri AŞ’nin yabancılara satışı tamamlandı. Siniora Food’un satın almasıyla birlikte yerli statüsünden çıkan firma artık yabancı olarak pazarda yer alacak. Polonoz markası ile tanınan firma28,3 milyon dolara satılmış oldu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Şarküteri et ürünleri sektöründe 30 yılı aşkın süredir Polonez markasıyla faaliyet gösteren Trakya Et ve Süt Ürünleri AŞ’nin yüzde 77 hissesinin Siniora Food Industries tarafından devralınması işlemi tamamlandı.

Polonez'den yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu, Polonez markasıyla faaliyet gösteren Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ’nin yüzde 77 hissesinin 28,3 milyon dolara Siniora Food Industries tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya onay verdi. Merkezi Ürdün'de bulunan Arap Filistin Yatırım Şirketi'nin (APIC) iştiraki olan Siniora Food Industries Company, böylece Türkiye’deki faaliyetlerine de resmen başlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen APIC Başkanı Tarek Aggad, söz konusu satın almanın bölgesel ve küresel ölçekte pazar payını artırma stratejilerinin bir parçası olduğunu, Türkiye pazarının Avrupa ve küresel pazarlara ulaşmada kendileri için önemli konumda bulunduğunu belirtti.

Siniora Food Industries Grup CEO'su Majdi Al-Sharif de Polonez’in Siniora'nın portföyüne katılmasının, her iki markanın değerini artıracağını aktardı. Al-Sharif, bu satın almayla Siniora'nın gelirlerinin yıl sonunda yaklaşık 50 milyon ABD doları kadar artmasını beklediklerini açıkladı.

Polonez İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Boran Uzun ise, "Siniora 1920’de kurulmuş olan, 100 yıllık geçmişe sahip bir marka. Bu yatırım, her iki markanın da büyüme stratejisini destekleyecek ve rekabet gücünü artıracak olan stratejik bir adımdır. Bu güçle, şarküteri et ürünleri pazarında liderlik için çalışacağız. Siniora Grup olarak, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşma ve global pazarlarda genişleme stratejimiz doğrultusunda, yatırımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

04 Mar 2021 - 16:17 AA İstanbul- Ekonomi

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