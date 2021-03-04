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- 04 Mar 2021 - 16:21 G: 04 Mar 2021 - 16:22

Savcılık Harekete Geçti! Tabelalar İçin ABD Soruşturması Başladı!

ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ilan veren hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı veren kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."

04 Mar 2021 - 16:21 AA Ankara- Dünya

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