04 Mar 2021 - 16:26 Güncelleme: 04 Mar 2021 - 16:27
İstanbul Valiliği Açıkladı! 65 Yaş Üstü İçin Toplu Taşıma Kararı!
İstanbul Valiliği 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma kullanabilmesi ile ilgili kararını verdi. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı haberimizde.
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, İstanbul'da 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesini kararlaştırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.