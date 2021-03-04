Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Mar 2021 - 16:26 G: 04 Mar 2021 - 16:27

İstanbul Valiliği Açıkladı! 65 Yaş Üstü İçin Toplu Taşıma Kararı!

İstanbul Valiliği 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma kullanabilmesi ile ilgili kararını verdi. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı haberimizde.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, İstanbul'da 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesini kararlaştırdı.

04 Mar 2021 - 16:26 AA İstanbul- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
ÖSYM Belgeleri Yayınladı! Yönetici Seçme Sınavı Yerleri Belli Oldu! mask
ÖSYM Belgeleri Yayınladı! Yönetici Seçme Sınavı Yerleri Belli Oldu!
Savcılık Harekete Geçti! Tabelalar İçin ABD Soruşturması Başladı! mask
Savcılık Harekete Geçti! Tabelalar İçin ABD Soruşturması Başladı!
Bir Yerli Firma Daha Yabancıların Oldu! Satış Gerçekleşti! mask
Bir Yerli Firma Daha Yabancıların Oldu! Satış Gerçekleşti!
Türkiye'yi Kızdıran F-35 Teklifi! Atina'ya Satmaya Hazırlar! mask
Türkiye'yi Kızdıran F-35 Teklifi! Atina'ya Satmaya Hazırlar!
Red Bull İstanbul İçin Kararlı! Oyun Merkezine Dönüştürecek! mask
Red Bull İstanbul İçin Kararlı! Oyun Merkezine Dönüştürecek!
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi! mask
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi!
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli! mask
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli!
Mutant Virüs Önlem Dinlemiyor! NBA'de Durum Kötüleşiyor! mask
Mutant Virüs Önlem Dinlemiyor! NBA'de Durum Kötüleşiyor!
Gemi ve Yat Sektörü Türkiye'nin Elinde! Düşüşe Rağmen Zirvedeyiz! mask
Gemi ve Yat Sektörü Türkiye'nin Elinde! Düşüşe Rağmen Zirvedeyiz!
7 Gün Oldu Hala Haber Yok! Komutanı Arama Çalışmaları Sürüyor! mask
7 Gün Oldu Hala Haber Yok! Komutanı Arama Çalışmaları Sürüyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Rezervler Artıyor! Merkez Bankasından Dolar Raporu! mask
Rezervler Artıyor! Merkez Bankasından Dolar Raporu!
UEFA'dan Irkçılığı Müsade Yok! O Takıma Ibrahimovic Cezası Geldi! mask
UEFA'dan Irkçılığı Müsade Yok! O Takıma Ibrahimovic Cezası Geldi!
Sincan Belediyesinden Yardım Eli mask
Sincan Belediyesinden Yardım Eli
ÖSYM Belgeleri Yayınladı! Yönetici Seçme Sınavı Yerleri Belli Oldu! mask
ÖSYM Belgeleri Yayınladı! Yönetici Seçme Sınavı Yerleri Belli Oldu!
İstanbul Valiliği Açıkladı! 65 Yaş Üstü İçin Toplu Taşıma Kararı! mask
İstanbul Valiliği Açıkladı! 65 Yaş Üstü İçin Toplu Taşıma Kararı!
Savcılık Harekete Geçti! Tabelalar İçin ABD Soruşturması Başladı! mask
Savcılık Harekete Geçti! Tabelalar İçin ABD Soruşturması Başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL