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04 Mar 2021 - 16:26

İstanbul Valiliği Açıkladı! 65 Yaş Üstü İçin Toplu Taşıma Kararı!

İstanbul Valiliği 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma kullanabilmesi ile ilgili kararını verdi. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı haberimizde.