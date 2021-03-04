ÖSYM Belgeleri Yayınladı! Yönetici Seçme Sınavı Yerleri Belli Oldu!
ÖSYM sosyal medya üzerinden duyurduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açtı. 14 Mart'ta yapılacak sınavın yerleri belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na ( 2021-MEB-EKYS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki duyuruda, 14 Mart'ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina veya salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabileceği kaydedildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.