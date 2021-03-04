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- 04 Mar 2021 - 16:31 G: 04 Mar 2021 - 16:32

ÖSYM Belgeleri Yayınladı! Yönetici Seçme Sınavı Yerleri Belli Oldu!

ÖSYM sosyal medya üzerinden duyurduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açtı. 14 Mart'ta yapılacak sınavın yerleri belli oldu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na ( 2021-MEB-EKYS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki duyuruda, 14 Mart'ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina veya salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabileceği kaydedildi.

04 Mar 2021 - 16:31 AA Ankara- Eğitim

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