Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep Yine Çileden Çıkardı! Artık Ne Mehdi Ne Barış, Hedefi Bambaşka… “Sakine’nin Üniversite Almış Halisin Zeynep!”

Türk toplumunda ayakları yere basan güçlü kadınlar istiyoruz biz sözleriyle paylaşımlar yapan Doğduğun Ev Kaderindir takipçileri, Zeynep’in seçimleri karşısın da bir kez daha “yok artık” dedi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenerek diziye aktarılan hikâye daha sonra senaristler tarafından değiştirilmişti.

Başrollerinde Demet Özdemir, Engin Öztürk ve İbrahim Çelikkol üçlüsü yer alıyor. Başarılı bir şekilde dizide yer lan üçlü oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki her ne kadar bir hikayeden hareket geçilmiş olsa bile artık dizi kendi başına seyrediyor. Performanslarının inandırıcılığından ise Zeynep karakterine binlerce eleştiri geliyor.