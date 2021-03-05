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- 05 Mar 2021 - 10:51 G: 05 Mar 2021 - 11:38

Ankara'da “Kadınca nefes alma atölyesi” kurulacak

Kadınların kişisel gelişimine ve ekonomik olarak istihdamına yönelik yapılan her türlü çalışmayı önemsediğini ve desteklediğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurulacak olan Kadınca Nefes Alma Atölyesine ilişkin açıklamalarda bulundu...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadınca Nefes Alma Atölyesi kurulacağını belirtti. Altınok Kadınlarımız toplumumuzun ve geleceğimizin temelini oluşturuyor. Kadınlarımızı ne kadar eğitimli hale getirirsek devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı daha iyi yetiştirme imkânına sahip oluruz. Bununla birlikte aile kurumumuzu da sağlıklı temeller üzerine inşa edebiliriz. dedi.

KADINLAR İÇ DÜNYALARINA YÖNLENDİRİLECEKLER

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezinde 8-12 Mart tarihleri arasında Kadınca Nefes Alma Atölyesi kurulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirilen proje ile kadınlara öz şefkat yöntemi kullandırılarak kendi iç dünyalarına yönelmeleri sağlanacak. Aynı zamanda onların öfke sevgi stres duygularını yönetme ve tanımalarına yönelik becerileri geliştirilecek.

BAŞKAN ALTINOK: ATÖLYEDEKİ BİLGİLER UYGULANACAK

Kadınların kişisel gelişimine ve ekonomik olarak istihdamına yönelik yapılan her türlü çalışmayı önemsediğini ve desteklediğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurulacak olan Kadınca Nefes Alma Atölyesine ilişkin şu bilgileri verdi:

Bu atölye çalışmamızla kadınlarımızın beden iş başarı verimlilik düşünce mantık planlama çaba kontrol sevgi bakım sorumluluk duygu sosyal etkileşim anlam idealler gelecek hedefler ve yaşamla ilgili kişisel farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Daha dengeli bir hayat için yaşam enerjisinin dağılımını daha makul hale getirmeyi uzmanlarımız tüm detaylarıyla anlatacaklar. Atölyemizde tartışılacak olan bilgilerin uygulanması noktasında da belli yöntemler kadınlarımızla paylaşılacak.

05 Mar 2021 - 10:51 - Belediyeler

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