Ankara'da “Kadınlar Günü” bu sene kırsala taşınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8-12 Mart tarihleri arasında çeşitli programlara ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle birçok etkinliği ABB TV’den canlı olarak yayınlayacak olan Büyükşehir Belediyesi; bu yıl tiyatrodan voleybola, şiddetle mücadele konusunda farkındalık etkinliklerinden şehir gezilerine kadar birçok programı kırsal mahallelerde gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Dünya Kadınlar Günü’nde ilk etkinlik Anıtkabir ziyareti ile başlayacak.

Ayaş, Polatlı, Çubuk ve Elmadağ ilçelerinden gelecek 80 kadın, 8 Mart Pazartesi günü saat 14.00’da önce Anıtkabir’i ziyaret edecek, daha sonra da düzenlenecek kent gezisine katılacak. 8-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kadınlar günü etkinliklerinin bir bölümü ise pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Dünya Kadınlar Gününde ilk etkinlik Anıtkabir ziyareti ile başlayacak.

Ayaş Polatlı Çubuk ve Elmadağ ilçelerinden gelecek 80 kadın 8 Mart Pazartesi günü saat 14.00da önce Anıtkabiri ziyaret edecek daha sonra da düzenlenecek kent gezisine katılacak. 8-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kadınlar günü etkinliklerinin bir bölümü ise pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle ABB TVden canlı olarak yayınlanacak.

KAHRAMANKAZAN VE ELMADAĞDA KADINLARA ÖZEL TİYATRO OYUNU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Başkent Tiyatroları da kadınlara özel tiyatro gösterimi gerçekleştirecek.

Farklı yaşamları olan kadınların hayatlarından kesitlerin anlatıldığı SINEK KADAR KOCAM OLSUN BAŞIMDA BULUNSUN isimli tiyatro oyunu Kahramankazan Aile Yaşam Merkezinde 9 Mart Salı günü saat 15.00da Elmadağ Belediyesi Kültür Salonunda ise 11 Mart Perşembe günü saat 15.00da sahnelenecek.

PANÇO VE ŞİDDETLE MÜCADELE BROŞÜRLERİ İLÇELERDEKİ KADINLARA DAĞITILACAK

Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak hazırlattığı kışlık pançoları ve bilgilendirme broşürlerini kırsal ilçelerdeki kadınlara ulaştıracak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ekipleri 9 Mart Salı günü 09.30-16.30 saatleri arasında Ayaş ve Çubukta 10 Mart Çarşamba günü 09.30-16.30 saatleri arasında Polatlı ve Elmadağda 12 Mart Cuma günü 09.30-16.30 saatleri arasında ise Altındağda şiddetle mücadele broşürleri dağıtarak farkındalık oluşturacak.

5 GÜN ETKİNLİKLERLE DOLU DOLU GEÇECEK

Şehir turundan konferanslara tiyatro gösteriminden atölye çalışmalarına voleybol maçından sergiye seminerden panele kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Büyükşehir Belediyesi 5 gün sürecek 18 ayrı programı Başkentli kadınlarla buluşturacak.

8 Mart Pazartesi günü saat 20.00da Kent Orkestrası tarafından düzenlenecek KADIN ŞARKILARI konseri ABB TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. ANKARANIN GÜÇLÜ KADINLARI adlı kısa film ise ulusal basın temsilcilerine gösterilecek.

9 Mart Salı günü saat 10.00da Kızılay Metro Sanat Galerisinde UN WOMEN iş birliği ile NESILLER BOYU EŞITLIK konulu fotoğraf sergisi açılacak. Aynı gün saat 14.00da ise Mülteci Hakları TEMEL HUKUKI BILGILENDIRME semineri ise UMEMde düzenlenecek.

10 Mart Çarşamba günü saat 11.00da Uçan Süpürge Vakfı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda verilecek KADIN HAKLARI KONFERANSI ABB TVden canlı olarak yayınlanacak. Kız Başına Platformu da ayırca Kadın Sığınma Evinde saat 14.00da GÜÇLENME atölye çalışması düzenleyecek. Altındağ Kadın ve Gençlik Destek Merkezinde ise mülteci kadınlar saat 14.00da Amigurumi etkinliğinde bir araya gelecek.

11 Mart Perşembe günü saat 11.00da ANKARA BAROSU 6284 YASASI VE UYGULAMALARI semineri ABB TV canlı yayınıyla Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda yapılacak. KADIN EMEĞI sergisi de aynı gün Gençlik Parkı Kültür Merkezinde saat 14.00da Başkentli kadınları bir araya getirecek.

12 Mart Cuma günü ABB TV canlı yayınıyla saat 11.00da Prof. Dr. Ayşe Akın Gökhan Yıldırımkaya Nurcan Müftüoğlunun katılımıyla KADIN SAĞLIĞI paneli gerçekleşecek.

KADINLARDAN DOSTLUK MAÇI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Mülteci ve Türk kadınlar arasında VOLEYBOL DOSTLUK MAÇI da düzenlenecek. 12 Mart Cuma saat 14.00da Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonunda yapılacak voleybol maçında Başkentli kadınlar daha da kenetlenecek.