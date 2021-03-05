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- 05 Mar 2021 - 10:54 G: 05 Mar 2021 - 10:55

"Hükümet Kadın" Ankara’da ölümsüzleşecek

Mardinin ilçelerinden Midyatın ilk ve tek kadın belediye başkanı olması dolayısıyla da tarihteki yerini alan ve yaklaşık 4 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Zekiye Midyat günümüz kadınlarına da ilham kaynağı oldu.

Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi anlamlı bir karara imza attı. Belediye Meclisi toplantısında Mardin'in Midyat ilçesinin ilk ve tek kadın belediye başkanı Zekiye Midyat’ın adının bir parka verilmesi kararlaştırıldı. 

Kadınların toplum yaşamında daha fazla yer almaları için mücadele veren Çankaya Belediyesi 8 Mart öncesi anlamlı bir karara imza attı. Çankaya Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısında Mardinin Midyat ilçesinin ilk ve tek kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyatın adının bir parka verilmesi kararlaştırıldı.

Hükümet Kadın adıyla yaşamı filmlere konu olan ve belediye başkanı seçildiği 1957 yılında bir yandan başkanlık yapıp bir yandan da yörenin şartlarıyla mücadele eden Zekiye Midyat bundan sonra Çankayada ölümsüzleşecek.

Mardinin ilçelerinden Midyatın ilk ve tek kadın belediye başkanı olması dolayısıyla da tarihteki yerini alan ve yaklaşık 4 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Zekiye Midyat günümüz kadınlarına da ilham kaynağı oldu.

KADINLAR BAŞIMIZIN TACIDIR

Kadınlara pozitif ayrımcılık konusunda yerel yönetimler düzeyinde birçok çalışmaları bulunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Belediyemizin bu yönde almış olduğu örnek kararlar var ve bu kararların başkanı olduğum Çankayamızdan çıkıyor olması beni oldukça memnun ediyor. Kadınların yönetim anlayışında daha aktif rol almaları için biz var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.

05 Mar 2021 - 10:54 - Belediyeler

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