Ankara zabıtası Başkent’te hijyen denetiminde

Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadelede 2 Mart 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden açılan lokanta, kafe ve restoranlara yönelik hijyen denetimlerini sıklaştırdı. Ankara Valiliği ile yapılan görev dağılımı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya’daki Alışveriş Merkezleri (AVM) ile iş yerlerini denetledi.

Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan kafe, restoran ve lokantalara yönelik hijyen denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya ve Yenimahalle’de bulunan Alışveriş Merkezleri (AVM) ile kafe, restoran ve lokantalarda hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.

ESNAFA TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN HİJYEN KURALLARINA UYUN ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, zabıta ekipleri ile birlikte Yenimahalle’deki özel bir alışveriş merkezinde kafe ve restoranlarda hijyen kontrollerine katıldı.

Ankara Valiliği ile yapılan görev dağılımı sonrasında gerçekleştirilen hijyen denetimleri hakkında bilgi veren Koç, yeni sürece ilişkin bilgilendirme yaptıkları esnaftan toplum sağlığı için hijyen kuralları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istediklerini söyledi:

“Aylar sonra kapılarını açan yiyecek içecek esnafımızı Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın bereket ve huzur dileklerini ileterek ziyaret ettik. Yeni sürecin gerekleri hakkında onları bilgilendirdik. Ankara’da bütün ekibimizle sahada valilikle, kaymakamlıkla, ilçe zabıtalarla koordineli bir denetim yapıyoruz. Yeni süreçte bu denetimlere süreklilik kazandıracağız. Ankara’nın metropol ve nüfus yapısına rağmen salgınla mücadelenin birinci yılında orta riskli grubunda yer almasının mutluluğunu da paylaşıyoruz. Bu başarıda bütün arkadaşlarımızın payı var. Ankaralılar yeni süreçte de duyarlılığını devam ettirir ise hem ticari hayatımız bundan daha az etkilenecek hem de normalleşmeyi sürekli hale getirebileceğiz. Bizler Ankara’yı güzel bir bahara hazırlamayı ümit ediyor, vatandaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

HİJYEN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve Ankara Zabıtası’ndan 30 kişilik ekibin (205 personel) yer aldığı hijyen denetimleri sırasında ayrıca BelPlas ekipleri de alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde dezenfekisyon çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte devletin ilgili birimleriyle iş birliği sürecini başlatan Büyükşehir ekipleri ilk etapta Yenimahalle’de 7 AVM’de 293 iş yeri, Çankaya Dikmen ve Balgat bölgesinde ise 172 iş yerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Alışveriş Merkezi Operasyon Müdürü Bilal Alaeddinoğlu denetimlerden duydukları memnuniyeti, “Yapılan bu denetimlerde sosyal mesafe ve maskeyle alışveriş kuralına uyulmasını sağlama çalışmalarınızı destekliyoruz. Ülkemizin bulunduğu bu durumdan bir an önce çıkmayı umut ediyor, esnafa ve vatandaşlara vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Mansur Yavaş’a da teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dezenfeksiyon ve maske hizmeti sayesinde rahat bir nefes aldıklarını belirten iş yeri sahipleri ve vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Serkan Demir (İşletme Sahibi): “Uzun bir sürenin aranın ardından yeniden hizmet vereceğimiz için çok mutluyuz. Müşterilerimizle iletişim kurarken sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya gelerek bizlere her konuda yardıma hazır olduklarını belirttiler. İlgilerinden ve desteklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Sevban Kaçay (İşletme Müdürü): “Devletimizin belirlediği kurallara harfiyen uyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün denetime geldi ve süreç hakkında bilgi verdi. Pandemi dönemi boyunca bizden desteklerini hiç esirgemediler.”

-İsmail Akar: “Büyükşehir ekipleri buraya gelerek vatandaşları ve esnafı bilgilendirdi. Umarım bu zorlu süreçten bir an önce kurtularak eski güzel günlerimize döneriz..”

-Nafiye Öztürk: “Yemek yediğim sırada Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş yerlerine denetim yaptığını ve dezenfeksiyon çalışmalarını gördüm. Bu uygulamadan bir vatandaş olarak çok memnun kaldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”