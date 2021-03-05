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- 05 Mar 2021 - 11:03 G: 05 Mar 2021 - 11:04

Mamak Belediyesi Personeli İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi İmtihanı Başlıyor!

Mamak halkına daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek adına mesleki yeterlilik sınavında personeller becerilerini ortaya koyuyor. Mesleki yeterlilik imtihanını geçen belediye personelleri uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanacak.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Mamak Belediyesi bünyesinde sahada çalışan personel mesleki yeterlilik imtihanına tabi tutuluyor.

Ülke genelinde çıkarılan yasayla mecburi hale getirilen mesleki yeterlilik sınavı Mamak Belediyesi bünyesinde başladı. Bu kapsamda Mamak Belediyesi bünyesinde sahada çalışan personellerin yeterliliği konusunda mülakat ve uygulamalı sınava alınarak test ediliyor. Yapılan çalışma ile nitelikli iş gücünün artırılması işgücü ve istihdam bağının kuvvetlendirilmesi ile iş kazalarının en aza indirilmesini amaçladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Personellerimiz iş kazaları ve benzeri konularda bilinçlenip uluslar arası bir belgeye sahip oluyor. Personellerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

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05 Mar 2021 - 11:03 Ankara- Gündem

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