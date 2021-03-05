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- 05 Mar 2021 - 20:43 G: 05 Mar 2021 - 20:44

Emniyetten 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım linkleri bulunan kısa mesajlarla yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım linkleri bulunan kısa mesajlarla yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım (virüs) linkleri bulunan kısa mesajların gönderildiği ve bu yöntem ile vatandaşlarımızın mağdur edildiği görülmüştür. Kaynağı belli olmayan linklere tıklanmaması, vatandaşlarımızın ve kullanmış oldukları mobil cihazların güvenlikleri açısından önemli olmakla birlikte, bu tarz içeriklere itibar edilmemesi ve konunun en yakın kolluk birimine bildirilmesi önem arz etmektedir."

İşte O Örnek Mesaj

"Milli eğitim bakanlığı online tablet dağıtıyor veli olarak başvurabilirsiniz." şeklinde https://e-kisa.... uzantılı bir link gönderilerek tarafınıza gönderilen mesaj içeriğindeki linke tıklamayınız link zararlı yazılım içermekte olup telefonunuzu ele geçirme amaçlı kullanılmaktadır.( Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü)

05 Mar 2021 - 20:43 AA Ankara- Asayiş

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