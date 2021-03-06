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- 06 Mar 2021 - 11:59 G: 06 Mar 2021 - 12:00

Rekortmenden Anlamlı Dalış! Kadınlar İçin Tüpsüz Dalış!

Serbest dalışda Dünya rekortmeni olan Birgül Erken'den duyarlılık oluşması açıcısından Sivas'ta dalış gerçekleştirdi. Tüpsüz dalış gerçekleştiren Birgül Erken Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

İlk olarak buz altı dalışı için rekor denemesi yapmak isteyen Erken, yüzeydeki kütlenin yetersiz olması nedeniyle bu amacını gerçekleştiremedi. Erken, daha sonra tüpsüz dalış gerçekleştirdiği yüzeyi kısmen buzla kaplı gölde, Zara ilçesinin yöresel bez bebekleriyle su altında poz verdi.

Birgül Erken, dalışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen dalış gerçekleştirdik. Aslında buz altı rekoru denemek istemiştik. Bu rekoru Türklerin elinden alamayacakları kadar iyi bir metreye taşımak istedik ama hava şartları izin vermedi. Buz kütlesi yeterli kalınlıkta değildi. Zor şartlarda, hem de buz altında klostrofobik bir ortamda, tarihteki kahraman Türk kadınlarının yenilmez gücü beni dirayetli kıldı." diye konuştu.

Buzun erimesinden dolayı rekor denemesinin yapılamadığını aktaran Erken, şunları kaydetti:

"Niyetim rekora gitmekti. Diliyorum seneye daha erken, buzun kalınlığının uygun olduğu bir vakitte geleceğiz ve Guinness Dünya Rekoru'nu dünyaya duyuracağız. Zara'dan Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen bir dalış gerçekleştirdik. Elimde de Zara bebekleri var, yöreye özgü, kadınların yaptığı. Hepsine sevgilerimi yolluyorum. Tödürge Gölü'ne gelmemde emeği bulunan ve çalışmalarımda destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sivas Milletvekilimiz Mehmet Habib Soluk'a, Valimiz Salih Ayhan'a ve Kaymakamımız Mehmet Sayın'a teşekkür ederim."

Kaymakam Mehmet Sayın da "Yörenin tanıtımı açısından güzel oldu. İlerleyen zamanda istenilen şartlar olduğunda bu programımızı tekrardan gerçekleştirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

06 Mar 2021 - 11:59 AA Sivas- Spor

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