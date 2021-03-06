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- 06 Mar 2021 - 12:55 G: 06 Mar 2021 - 12:56

Ego Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesi Sporcular İçin İş Birliği Yapacak!

Ego Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesi Sporcular İçin İş Birliği Yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında spo...

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Ego Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesi Sporcular İçin İş Birliği Yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, EGO Spor Kulübü’ne bağlı olimpik seviyedeki sporcuların atletik performans testleri ile spor sakatlıklarından korunması konusunda destek sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi, Başkent’te yetişen sporcuların gelişimine destek olmak amacıyla iş birliği yapacak.

Olimpik sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testlerinin yapılmasını kapsayan iş birliği protokolü, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından imzalandı.

Sporculara Hem Bilimsel Hem Saha Desteği Sağlanacak

Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, 8 bin sporcusu ve 33 branş ile dünyanın en büyük 3 kulübünden biri olarak faaliyet gösteren EGO Spor Kulübü’ne destek verecek.

Sporda yetenek taramasından atletik performans testlerine, antrenörlerin eğitimlerinden bilimsel araştırmalara kadar proje temelli ortak çalışmalara imza atılacak. Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, EGO Spor Kulübü’ne bağlı olimpik sporculara ayrıca beslenme ve spor sakatlıklarından korunma konularında da yardımcı olacak.

06 Mar 2021 - 12:55 Ankara- Belediyeler

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