Ego Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesi Sporcular İçin İş Birliği Yapacak!
Ego Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesi Sporcular İçin İş Birliği Yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında spo...
Ego Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesi Sporcular İçin İş Birliği Yapacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, EGO Spor Kulübü’ne bağlı olimpik seviyedeki sporcuların atletik performans testleri ile spor sakatlıklarından korunması konusunda destek sağlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi, Başkent’te yetişen sporcuların gelişimine destek olmak amacıyla iş birliği yapacak.
Olimpik sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testlerinin yapılmasını kapsayan iş birliği protokolü, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından imzalandı.
Sporculara Hem Bilimsel Hem Saha Desteği Sağlanacak
Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, 8 bin sporcusu ve 33 branş ile dünyanın en büyük 3 kulübünden biri olarak faaliyet gösteren EGO Spor Kulübü’ne destek verecek.
Sporda yetenek taramasından atletik performans testlerine, antrenörlerin eğitimlerinden bilimsel araştırmalara kadar proje temelli ortak çalışmalara imza atılacak. Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, EGO Spor Kulübü’ne bağlı olimpik sporculara ayrıca beslenme ve spor sakatlıklarından korunma konularında da yardımcı olacak.
06 Mar 2021 - 12:55 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.