A101 Markete Gidenler Eli Boş Çıkmıyor! Sadece 50 Liraya 5 Torba Alışveriş Yapabilirsiniz! Son Gün Bugün...
A101 market zinciri yıllardır yaptığı indirimler ve getirdiği aktüel ürünlerle beraber müşterilerinin gönlünü fethetmeyi başarıyor. Milyonlarca kişi A101 marketin ne zaman indirim yapacağını sık sık takip ediyor ve indirim gününde alışveriş torbalarıyla beraber markete akın ediyor. Bunun yanı sıra söz konusu marketin 6 Mart 2021 Cumartesi kampanya kataloğu yayımlandı. Son derece uygun fiyatlara o kadar fazla alışveriş yapabilirsiniz ki…
A101 aktüel kataloğunun yayınlanmasının ardından halk bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak etmeye başladı. Temel gıdadan tutun kahvaltılık ürünlere kadar daha birçok ürünü son derece uygun fiyatlara satın almanız mümkün. Hemen hemen her hafta reyonlarını indirimli ürünlerle süsleyen A101 marketin bu haftaki kataloğunda hangi ürünler mevcut?
İstanbul’dan tutun Kayseri’ye kadar 81 ilde de şubesi bulunan A101 market zinciri, 6 Mart 2021 aktüel kataloğunu yayınlamasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu katalogla beraber binlerce kişi A101 marketin yolunu tuttu. Salçadan sirkeye, kırmızı mercimekten bisküviye, alışveriş çantasından beyaz peynire kadar birçok ürüne indirim yapan A101 market müşterilerinin gölünü kazandı. Fiyatları ise…
06 Mar 2021 - 15:04 Ankara- Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.