A101 Markete Gidenler Eli Boş Çıkmıyor! Sadece 50 Liraya 5 Torba Alışveriş Yapabilirsiniz! Son Gün Bugün...

A101 aktüel kataloğunun yayınlanmasının ardından halk bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak etmeye başladı. Temel gıdadan tutun kahvaltılık ürünlere kadar daha birçok ürünü son derece uygun fiyatlara satın almanız mümkün. Hemen hemen her hafta reyonlarını indirimli ürünlerle süsleyen A101 marketin bu haftaki kataloğunda hangi ürünler mevcut?

İstanbul’dan tutun Kayseri’ye kadar 81 ilde de şubesi bulunan A101 market zinciri, 6 Mart 2021 aktüel kataloğunu yayınlamasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu katalogla beraber binlerce kişi A101 marketin yolunu tuttu. Salçadan sirkeye, kırmızı mercimekten bisküviye, alışveriş çantasından beyaz peynire kadar birçok ürüne indirim yapan A101 market müşterilerinin gölünü kazandı. Fiyatları ise…