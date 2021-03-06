İsveç'te İlginç Protesto! Hafif Önlemlerin Kaldırılmasını İstediler!
İsveç'te Kovid-19 mücadelesi sürü bağışıklığı ile sürdürülüyor. Ancak ilginç bir grup zaten çok hafif olan kısıtlamaları protesto edildi
STOCKHOLM (AA)- İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi.
Salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izlenen İsveç'te, kendilerine "Milenyum" ismini veren bir grup, virüse karşı alınan hafif önlemlerin de kaldırılmasını istedi.
Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde toplanan yüzlerce kişi sosyal mesafeyi hiçe sayarak, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını öne sürdü.
Aşı karşıtı sloganlar atan eylemciler, hükümetin bilinmeyen aşılarla insanlar üzerinde deney yapılmasına izin verdiğini iddia etti.
Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polise karşı koyan 15 kişi gözaltına alındı.
Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, restoranlarda saat 20.00'dan sonra içki satışının durdurulmasını ve restoranların 20.30'da mecburi olarak kapatılmasını eleştiren dövizler taşıdı.
Can kaybı 13 bini geçti
10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 003'e çıktı.
Vaka sayısı da 684 bin 961'e yükseldi.
06 Mar 2021 - 18:42 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.