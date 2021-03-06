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06 Mar 2021 - 18:42

İsveç'te İlginç Protesto! Hafif Önlemlerin Kaldırılmasını İstediler!

İsveç'te Kovid-19 mücadelesi sürü bağışıklığı ile sürdürülüyor. Ancak ilginç bir grup zaten çok hafif olan kısıtlamaları protesto edildi