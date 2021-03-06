Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Mar 2021 - 18:42 G: 06 Mar 2021 - 18:44

İsveç'te İlginç Protesto! Hafif Önlemlerin Kaldırılmasını İstediler!

İsveç'te Kovid-19 mücadelesi sürü bağışıklığı ile sürdürülüyor. Ancak ilginç bir grup zaten çok hafif olan kısıtlamaları protesto edildi

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

STOCKHOLM (AA)- İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi.

Salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izlenen İsveç'te, kendilerine "Milenyum" ismini veren bir grup, virüse karşı alınan hafif önlemlerin de kaldırılmasını istedi.

Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde toplanan yüzlerce kişi sosyal mesafeyi hiçe sayarak, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını öne sürdü.

Aşı karşıtı sloganlar atan eylemciler, hükümetin bilinmeyen aşılarla insanlar üzerinde deney yapılmasına izin verdiğini iddia etti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polise karşı koyan 15 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, restoranlarda saat 20.00'dan sonra içki satışının durdurulmasını ve restoranların 20.30'da mecburi olarak kapatılmasını eleştiren dövizler taşıdı.

Can kaybı 13 bini geçti

10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 003'e çıktı.

Vaka sayısı da 684 bin 961'e yükseldi.

06 Mar 2021 - 18:42 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Bu Sefer FETÖ İçin Dolaştılar! Karanlık Yüzünü Anlatmaya Çalıştılar! mask
Bu Sefer FETÖ İçin Dolaştılar! Karanlık Yüzünü Anlatmaya Çalıştılar!
Perseverance İlk Yürüyüşünü Yaptı! Görüntüler Geldi! mask
Perseverance İlk Yürüyüşünü Yaptı! Görüntüler Geldi!
Papa'dan İlginç Ziyaret! Tarih'te İlk Kez Oluyor! mask
Papa'dan İlginç Ziyaret! Tarih'te İlk Kez Oluyor!
Türkiye'den Arap Birliği'ne Sert Açıklama! "Kararları Reddediyoruz...!" mask
Türkiye'den Arap Birliği'ne Sert Açıklama! "Kararları Reddediyoruz...!"
UEFA'dan Irkçılığı Müsade Yok! O Takıma Ibrahimovic Cezası Geldi! mask
UEFA'dan Irkçılığı Müsade Yok! O Takıma Ibrahimovic Cezası Geldi!
Savcılık Harekete Geçti! Tabelalar İçin ABD Soruşturması Başladı! mask
Savcılık Harekete Geçti! Tabelalar İçin ABD Soruşturması Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Önemli Mesajlar! Başkanlığı Devraldı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Önemli Mesajlar! Başkanlığı Devraldı!
Facebook'tan Şok Karar! Bakın Hangi Yasaklar Kalktı! mask
Facebook'tan Şok Karar! Bakın Hangi Yasaklar Kalktı!
Doların, Altının Gözü Kulağı Bu Haberde! Yatırımcılar Bekliyor! mask
Doların, Altının Gözü Kulağı Bu Haberde! Yatırımcılar Bekliyor!
Komşu'da Korkutan Gelişme! O Kent'te Büyük Deprem! mask
Komşu'da Korkutan Gelişme! O Kent'te Büyük Deprem!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakan İddialara Cevap Verdi! Termik Santral ve Kentsel Dönüşüm Açıklaması Geldi! mask
Bakan İddialara Cevap Verdi! Termik Santral ve Kentsel Dönüşüm Açıklaması Geldi!
Ali Erbaş Twitter'dan Duyurdu! Testi Pozitif Çıktı! mask
Ali Erbaş Twitter'dan Duyurdu! Testi Pozitif Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatbikata Canlı Yayınla Katıldı! Dünyaya Sert Mesajlar Verdi! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatbikata Canlı Yayınla Katıldı! Dünyaya Sert Mesajlar Verdi!
Galatasaray'da Dev Proje! Stadyum Çatısına Bakın Ne Yapılacak! mask
Galatasaray'da Dev Proje! Stadyum Çatısına Bakın Ne Yapılacak!
Bu Sefer FETÖ İçin Dolaştılar! Karanlık Yüzünü Anlatmaya Çalıştılar! mask
Bu Sefer FETÖ İçin Dolaştılar! Karanlık Yüzünü Anlatmaya Çalıştılar!
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı Başladı! İşte Harika Görüntüler! mask
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı Başladı! İşte Harika Görüntüler!
Ankara'da Ekmek Kaç Gram? İşte Ankara'da Ekmek Fiyatı 2021 mask
Ankara'da Ekmek Kaç Gram? İşte Ankara'da Ekmek Fiyatı 2021
2021 Miraç Kandili Ne Zaman? Miraç Kandili Hangi Ay ve Günde İdrak Edilecek? mask
2021 Miraç Kandili Ne Zaman? Miraç Kandili Hangi Ay ve Günde İdrak Edilecek?
KKB Puanı En Hızlı Nasıl Yükseltilir? Kredi Notu Kısa Sürede Nasıl Yükseltilir? mask
KKB Puanı En Hızlı Nasıl Yükseltilir? Kredi Notu Kısa Sürede Nasıl Yükseltilir?
Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru 2021 Nasıl Yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvuru Nereden Yapılır? mask
Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru 2021 Nasıl Yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvuru Nereden Yapılır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İsveç'te İlginç Protesto! Hafif Önlemlerin Kaldırılmasını İstediler! mask
İsveç'te İlginç Protesto! Hafif Önlemlerin Kaldırılmasını İstediler!
Bakan İddialara Cevap Verdi! Termik Santral ve Kentsel Dönüşüm Açıklaması Geldi! mask
Bakan İddialara Cevap Verdi! Termik Santral ve Kentsel Dönüşüm Açıklaması Geldi!
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama... mask
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama...
Ali Erbaş Twitter'dan Duyurdu! Testi Pozitif Çıktı! mask
Ali Erbaş Twitter'dan Duyurdu! Testi Pozitif Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatbikata Canlı Yayınla Katıldı! Dünyaya Sert Mesajlar Verdi! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatbikata Canlı Yayınla Katıldı! Dünyaya Sert Mesajlar Verdi!
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!" mask
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL