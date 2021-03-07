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- 07 Mar 2021 - 12:18 G: 07 Mar 2021 - 12:19

Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı!

Kahramankazan Belediyesi New Yorktaki Times Meydanında dijital ekranlarda yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Stop Erdoğan reklamlarına ilçedeki LED ekranlara yerleştirilen Love Recep Tayyip Erdoğan görselleriyle cevap verdi.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı

Stop Erdoğan’a Karşı Love Recep Tayyip Erdoğan Cevabı

ABD'de faaliyet yürüten Advocates of Silenced Turkey adlı oluşum New York'taki Times Meydanında yer alan dijital ekranlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Stop Erdoğan ifadesinin yer aldığı bir reklam vermişti. FETÖ terör örgütü mensupları tarafından verildiği öne sürülen bu reklamlara Kahramankazan'dan sert tepki geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan reklamlara cevap olarak ilçedeki led ekranlara Love Recep Tayyip Erdoğan görselleri yerleştirildi.

Türkiye’yi Durduramayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan bu tavrın asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Başkan Oğuz FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm projelerin taşeronudur. FETÖ Türkiye düşmandır. Dolayısıyla Memleket sevdalısı ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanı hedef alan bu saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Ama bunlar Türkiyeyi durduramaz Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik yürüyüşünü durduramaz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız dedi.

07 Mar 2021 - 12:18 Ankara- Belediyeler

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