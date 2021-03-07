Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı!
Kahramankazan Belediyesi New Yorktaki Times Meydanında dijital ekranlarda yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Stop Erdoğan reklamlarına ilçedeki LED ekranlara yerleştirilen Love Recep Tayyip Erdoğan görselleriyle cevap verdi.
Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı
Stop Erdoğan’a Karşı Love Recep Tayyip Erdoğan Cevabı
ABD'de faaliyet yürüten Advocates of Silenced Turkey adlı oluşum New York'taki Times Meydanında yer alan dijital ekranlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Stop Erdoğan ifadesinin yer aldığı bir reklam vermişti. FETÖ terör örgütü mensupları tarafından verildiği öne sürülen bu reklamlara Kahramankazan'dan sert tepki geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan reklamlara cevap olarak ilçedeki led ekranlara Love Recep Tayyip Erdoğan görselleri yerleştirildi.
Türkiye’yi Durduramayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan bu tavrın asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Başkan Oğuz FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm projelerin taşeronudur. FETÖ Türkiye düşmandır. Dolayısıyla Memleket sevdalısı ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanı hedef alan bu saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Ama bunlar Türkiyeyi durduramaz Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik yürüyüşünü durduramaz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız dedi.
07 Mar 2021 - 12:18 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.