Ankara Kent Konseyi’nden Kadınlar Günü Farkındalık Etkinlikleri

Ankara Kent Konseyi (AKK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü düzenleyeceği birçok etkinlikle kutlayacak. AKK bileşenleri, kadınlarla dayanışmayı artırmak için hafta boyu farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Sergiden panele, toplantıdan müzik dinletisine kadar kadınlara özel programlar Başkentlilerle buluşacak.

Ortak akıl ve ortak fayda ilkesiyle hareket eden, halkın her kesiminin temsiliyeti ile her bireyin yönetimde ve üretimde olmasını önemseyen Ankara Kent Konseyi (AKK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bileşenlerini harekete geçirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında üreten kadınları bir araya getirecek olan Ankara Kent Konseyi, sergiden panele, toplantılardan müzik dinletilerine kadar çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

Kadınların Sorunları Masaya Yatırılacak

Ankara Kent Konseyi, hafta boyunca düzenleyeceği etkinliklerde kadınların sorunlarını masaya yatırarak, çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunulmasını sağlayacak.

Tümüyle gönüllülük esasına dayalı hazırlanan programlarda ürettiklerini sergileyecek olan kadınlar, panel ve toplantılarla da konusunda uzman kadınların bilgi ve tecrübelerini dinleyecek. Ankara’da iz bırakan kadınları anlatan videoların yanı sıra farklı ülkelerden kadınların bir araya gelerek seslendirdiği “Oğlan da Kolunu Sallama” Ankara türküsü klibi de yayınlanacak.

Başkent’te Müzecilik Ve Kültür Sanat’ta Kadının Yeri

Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi’nin ev sahipliğinde 8 Mart 2021 saat 15.00’da Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda, “Ankara’da Müzecilik, Kültür Sanat, Turizm Hayatında Kadın” konulu panel düzenlenecek.

Sanatçı Pınar Ayhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panelin açılış konuşmalarını Türkiye Soroptimist Kulüpleri Fedarasyonu Başkent Toplum Eğitim Merkezi Başkanı Şule Çınar ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Doçent Dr. Lale Özgenel yapacak.

ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak panelin deneyim paylaşımda konuşmacı olarak Gökyay Satranç Müzesi kurucularından ve Gökyay Santraç, Spor ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Birten Gökyay, Erimtan Müzesi Müdürü Nazan Gezer, Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Özgür Ceren Can ve Mustafa Ayaz Müzesi Müdürü Nilay Ayaz katılacak.

Programının sonunda Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Etkinlik Alanı’ndan hareket edecek olan Bisiklet Meclisinin kadın bisiklet sürücüleri, “Pedallayan Kadınlar” ile Anıtkabir’de bulaşacak.

Kadınlar Gününe Özel 80 Kadından Resim Ve Heykel Sergisi

Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ise 8 Mart Pazartesi günü 80 kadın sanatçının eserlerinin yer alacağı sergiyi Başkentlilerle buluşturacak.

Resim, heykel ve seramik eserlerinin sergileneceği sergi, Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda 8-21 Mart tarihleri arasında gezilebilecek. Sergide ayrıca Ankara’nın kültür sanat hayatında iz bırakan kadın sanatçı Prof. Dr. Hamiye Çolakoğlu’nun eserleri de ziyaretçilere açık olacak.

Emek Veren Kadınların Gözüyle Ankara

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, “Kültür ve Sanata Emek Veren Kadınların Gözü ile Kenti Yeniden Kurgulamak” başlıklı toplantı da düzenlenecek. 11 Mart Perşembe günü saat 16.00’da online gerçekleştirilecek olan toplantıya; Doç. Dr. Ayşegül Poroy, Gülay Karaca, Güneş Abbas, İvanna Köksal, Larisa Lutkova Türkkan ve Semra Sancak konuşmacı olarak katılacak.

TOBB ETÜ-SEM ile Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) iş birliği ile 6-7 Mart tarihleri arasında çalışma ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının artırılmasını amacıyla düzenlenen programa ilk kez Ankara Kent Konseyi de katıldı. Ankara Kent Konseyi yürütme kurulu, meclis ve çalışma grubu sözcüleri ile konsey personeli “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Duyarlı İş Yeri” konusunu masaya yatırdı.