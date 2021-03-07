Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Mar 2021 - 13:05 G: 07 Mar 2021 - 13:32

Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son zamanlarda Instagram hesabında sık sık yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü ismin her paylaşımı takipçileri tarafından göz hapsine alınırken Şeyma Subaşı hakkında ortaya çıkan haber herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilişkisini evlilikle taçlandıracak olan Subaşı, sosyal medyanın diline düştü. Şeyma Subaşı evleniyor mu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

18 Eylül 2017 yılında Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Şeyma Subaşı, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden birisi haline gelmişti. Fakat çift 26 Kasım 2018 tarihinde boşanma kararı almıştı. Daha sonra Miami’ye taşınan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son zamanlarda da magazin gündeminde sık sık konuşulan çiftten yeni bir karar geldiği söylendi.

30 yaşında olan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sosyal medya gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla gündemde yankı uyandıran sosyal medya fenomeninin yeni bir aşka yelken açtığı gündemde uzun süre konuşulmuştu. Fakat şimdi ise çiftin yeni bir karar aldığı ve ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı söylendi. Milyonlarca kişi duyduğu bu haber karşısında şaşkınlığına engel olamadı.

07 Mar 2021 - 13:05 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show'un Arkasındaki İsim Belli Oldu! Ne Sağında Ne Solunda... "Helal Olsun!" mask
İbo Show'un Arkasındaki İsim Belli Oldu! Ne Sağında Ne Solunda... "Helal Olsun!"
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…” mask
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…”
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel... mask
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel...
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!" mask
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!"
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama... mask
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama...
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!" mask
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"
Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Yogaya Başladı! İç Çamaşırlı Paylaşımına Binlerce Beğeni Gelirken Fiziği Olay Oldu! “Fotoğrafı Görünce Direk Var Sandım…” mask
Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Yogaya Başladı! İç Çamaşırlı Paylaşımına Binlerce Beğeni Gelirken Fiziği Olay Oldu! “Fotoğrafı Görünce Direk Var Sandım…”
Esra Erol'da Fuhuş Çetesi Çökertilmişti, Tehdit Mesajları Yağmaya Başladı! Şoke Eden Mesaj Canlı Yayında Geldi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'da Fuhuş Çetesi Çökertilmişti, Tehdit Mesajları Yağmaya Başladı! Şoke Eden Mesaj Canlı Yayında Geldi! Neler Oluyor?
Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!" mask
Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!"
Ramo Oyuncuları 30 Günde Servet Kazanıyorlar! Her Bölümde Bir Araba Alan Oyuncu Var! Paraya Para Demiyorlar... mask
Ramo Oyuncuları 30 Günde Servet Kazanıyorlar! Her Bölümde Bir Araba Alan Oyuncu Var! Paraya Para Demiyorlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Kent Konseyi’nden Kadınlar Günü Farkındalık Etkinlikleri mask
Ankara Kent Konseyi’nden Kadınlar Günü Farkındalık Etkinlikleri
Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı kim buldu? Hulusi Behçet kimdir? mask
Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı kim buldu? Hulusi Behçet kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir Senaristi Linç Üzerine Linç Yedi! İyice Saçmalamaya Başladınız Denildi, Yollar Ayrıldı! "Bu Bölüm Benim İçin Final Olur!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Senaristi Linç Üzerine Linç Yedi! İyice Saçmalamaya Başladınız Denildi, Yollar Ayrıldı! "Bu Bölüm Benim İçin Final Olur!"
Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı! mask
Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı!
Survivor Yarışması Final Mi Olacak? Reytinglerde Dibi Gördü, Seyirci İsyanda..."Eski Tadı Yok!" mask
Survivor Yarışması Final Mi Olacak? Reytinglerde Dibi Gördü, Seyirci İsyanda..."Eski Tadı Yok!"
TOBB’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği! mask
TOBB’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL