Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak...

18 Eylül 2017 yılında Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Şeyma Subaşı, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden birisi haline gelmişti. Fakat çift 26 Kasım 2018 tarihinde boşanma kararı almıştı. Daha sonra Miami’ye taşınan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son zamanlarda da magazin gündeminde sık sık konuşulan çiftten yeni bir karar geldiği söylendi.

30 yaşında olan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sosyal medya gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla gündemde yankı uyandıran sosyal medya fenomeninin yeni bir aşka yelken açtığı gündemde uzun süre konuşulmuştu. Fakat şimdi ise çiftin yeni bir karar aldığı ve ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı söylendi. Milyonlarca kişi duyduğu bu haber karşısında şaşkınlığına engel olamadı.