Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak...
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son zamanlarda Instagram hesabında sık sık yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü ismin her paylaşımı takipçileri tarafından göz hapsine alınırken Şeyma Subaşı hakkında ortaya çıkan haber herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilişkisini evlilikle taçlandıracak olan Subaşı, sosyal medyanın diline düştü. Şeyma Subaşı evleniyor mu?
18 Eylül 2017 yılında Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Şeyma Subaşı, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden birisi haline gelmişti. Fakat çift 26 Kasım 2018 tarihinde boşanma kararı almıştı. Daha sonra Miami’ye taşınan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son zamanlarda da magazin gündeminde sık sık konuşulan çiftten yeni bir karar geldiği söylendi.
30 yaşında olan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sosyal medya gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla gündemde yankı uyandıran sosyal medya fenomeninin yeni bir aşka yelken açtığı gündemde uzun süre konuşulmuştu. Fakat şimdi ise çiftin yeni bir karar aldığı ve ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı söylendi. Milyonlarca kişi duyduğu bu haber karşısında şaşkınlığına engel olamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.