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- 07 Mar 2021 - 15:33 G: 07 Mar 2021 - 15:39

Survivor Hayrettin Survivor'un Hayatını İfşaladı! Her Şey Bir Kurmaca Mıydı? O İsim...

Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Milyonlarca kişi programda gündeme gelen olayları pür dikkat izlerken programdan elenen Hayrettin son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Survivor hakkında yapılan açıklamanın ardından tüm dikkatler yarışmacı Hayrettin’e çevrildi. Yoksa Survivor’da yapılan her şey birer kurmaca mı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya’nın hazırladığı ve Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2021 sezonunda her geçen gün farklı olaylar yaşanıyor ve ada konseyinde eleme potasına giden isimlerden birisi adaya veda ediyor. Geçen haftalarda adaya veda eden isim Ünlüler takımının yarışmacısı Hayrettin oldu Katıldığı programda sonra derece önemli açıklamalar yapan Hayrettin, gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Survivor hayatını ifşalaması ise gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Survivor’dan elenmesinin ardından Survivor Panaromaya’ya konuk olan Hayrettin, dile getirdiği sözlerle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi yarışmacının bu yılki şampiyonluk yolcusu olan ismi açıklamasının ardından şaşkınlığına engel olamadı. Survivor Hayrettin öyle bir ters köşe yaptı ki duyanlar ‘yok artık’ dedi. Peki, şampiyonluk yolcusu olan isim kim?

07 Mar 2021 - 15:33 Ankara- Survivor 2021

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