Survivor Hayrettin Survivor'un Hayatını İfşaladı! Her Şey Bir Kurmaca Mıydı? O İsim...
Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Milyonlarca kişi programda gündeme gelen olayları pür dikkat izlerken programdan elenen Hayrettin son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Survivor hakkında yapılan açıklamanın ardından tüm dikkatler yarışmacı Hayrettin’e çevrildi. Yoksa Survivor’da yapılan her şey birer kurmaca mı?
Acun Medya’nın hazırladığı ve Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2021 sezonunda her geçen gün farklı olaylar yaşanıyor ve ada konseyinde eleme potasına giden isimlerden birisi adaya veda ediyor. Geçen haftalarda adaya veda eden isim Ünlüler takımının yarışmacısı Hayrettin oldu Katıldığı programda sonra derece önemli açıklamalar yapan Hayrettin, gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Survivor hayatını ifşalaması ise gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Survivor’dan elenmesinin ardından Survivor Panaromaya’ya konuk olan Hayrettin, dile getirdiği sözlerle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi yarışmacının bu yılki şampiyonluk yolcusu olan ismi açıklamasının ardından şaşkınlığına engel olamadı. Survivor Hayrettin öyle bir ters köşe yaptı ki duyanlar ‘yok artık’ dedi. Peki, şampiyonluk yolcusu olan isim kim?
07 Mar 2021 - 15:33 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.