Survivor Hayrettin Survivor'un Hayatını İfşaladı! Her Şey Bir Kurmaca Mıydı? O İsim...

Acun Medya’nın hazırladığı ve Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2021 sezonunda her geçen gün farklı olaylar yaşanıyor ve ada konseyinde eleme potasına giden isimlerden birisi adaya veda ediyor. Geçen haftalarda adaya veda eden isim Ünlüler takımının yarışmacısı Hayrettin oldu Katıldığı programda sonra derece önemli açıklamalar yapan Hayrettin, gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Survivor hayatını ifşalaması ise gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Survivor’dan elenmesinin ardından Survivor Panaromaya’ya konuk olan Hayrettin, dile getirdiği sözlerle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi yarışmacının bu yılki şampiyonluk yolcusu olan ismi açıklamasının ardından şaşkınlığına engel olamadı. Survivor Hayrettin öyle bir ters köşe yaptı ki duyanlar ‘yok artık’ dedi. Peki, şampiyonluk yolcusu olan isim kim?