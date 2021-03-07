Esra Erol ve Müge Anlı Bir Oldu, O Dizinin Sonunu Getirdi! Reytinglerde Şimdilik İyi, Bir Hafta Sonra? Neler Oluyor Neler...

Henüz başlamadan önce Müge Anlı ve Esra Erol’un açıkladığı Kardeşlerim dizisi ilk bölümünde tüm seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu. Bu durum ise ekranlarda adeta yankı uyandırmıştı. Daha sonra ikinci bölümünde de aynı izlenim oranını elde eden dizi, dün akşam yayınlanan son bölümünde reytinglerinde ciddi oranda yükselme yaşadı. Bu durum ise bir dizinin sonunu getiren bir yükseliş oldu.

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisi dün akşam 3. Bölümüyle beraber seyirci karşısına çıktı. Dizinin her sahnesi göz hapsine alınırken, seyirci reytinglerde nasıl bir oran elde edeceğini merak ediyordu. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan reyting sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Normalde ilk bölümlerinde çoğu dizi pek tutmazdı. Fakat Kardeşlerim dizisi genellemenin dışına çıkarak o dizinin sonunu getirdi.