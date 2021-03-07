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- 07 Mar 2021 - 15:56 G: 07 Mar 2021 - 16:08

Esra Erol ve Müge Anlı Bir Oldu, O Dizinin Sonunu Getirdi! Reytinglerde Şimdilik İyi, Bir Hafta Sonra? Neler Oluyor Neler...

Uzun bir süre önce Esra Erol ve Müge Anlı canlı yayın sırasında bir açıklama yapmış ve açıklamaları gündemde adeta yankı uyandırmıştı. Her iki sunucunun da dile getirdiği o dizi daha ilk bölümünde reyting rekorları kırarak seyirciden yoğun bir ilgi görmüştü. Hatta dizi öyle bir tırmanışa geçti ki şimdiden Cumartesi gününde bir reyting mücadelesi başladı. Esra Erol ve Müge Anlı açıklamalarının ardından o dizinin sonunu getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Henüz başlamadan önce Müge Anlı ve Esra Erol’un açıkladığı Kardeşlerim dizisi ilk bölümünde tüm seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu. Bu durum ise ekranlarda adeta yankı uyandırmıştı. Daha sonra ikinci bölümünde de aynı izlenim oranını elde eden dizi, dün akşam yayınlanan son bölümünde reytinglerinde ciddi oranda yükselme yaşadı. Bu durum ise bir dizinin sonunu getiren bir yükseliş oldu.

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisi dün akşam 3. Bölümüyle beraber seyirci karşısına çıktı. Dizinin her sahnesi göz hapsine alınırken, seyirci reytinglerde nasıl bir oran elde edeceğini merak ediyordu. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan reyting sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Normalde ilk bölümlerinde çoğu dizi pek tutmazdı. Fakat Kardeşlerim dizisi genellemenin dışına çıkarak o dizinin sonunu getirdi.

07 Mar 2021 - 15:56 Ankara- Dizi Haberleri

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