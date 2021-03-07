Müge Anlı'da Mervenur Polat Bulut Bulundu Mu? Mervenur Polat Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Açığa Çıktı...

Son olarak bir iş hanında görülen Mervenur Polat’ın kuşkulu kaybı herkesi derinden etkilemiş ve milyonlarca kişi 20 yaşındaki kızın bir an önce bulunmasını temenni etmişti. Birçok görgü tanığı da iş hanında normal dışı olayların yaşandığını ve hana gelen gidenlerin ardı arkası kesilmediğini dile getirmişti. Hatta çoğu kişi Mervenur Polat’ın cinayete kurban gittiğini iddia etmişti.

19 Ekim’de evden ayrılan Mervenur’un iş hanına gittiği ve oradan bir daha çıkamadığı söylenmişti. Görgü tanıkları ise Merve’nin Cüneyt adında bir adamın yanında olduğunu ve Cüneyt tarafından tecavüze uğramış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.