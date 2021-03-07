Bim Market 81 İlde Duyurdu! Efsane Kampanyasında Yok Yok! Bim'e Giren Karlı Çıkar...
Birçok marketler zincirinin önünde gelen BİM market, yaptığı indirimler ve getirdiği aktüel ürünlerle beraber halkın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Koronavirüs kapsamında maddi anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar bu indirimler sayesinde alışveriş torbalarını dilediği gibi dolduruyor. BİM marketin yayınlanan 12 Mart 2021 aktüel kataloğundaki ürünler ise halk tarafından şimdiden büyük bir ilgi gördü. Peki, katalogda hangi ürünler var?
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunu yayınlamasının ardından tüm Türkiye’de indirim çanlarını çalmaya başladı. Vatandaşlar indirimli ürünlerden yararlanabilmek adına katalogdaki ürünleri göz hapsine aldı. Teknolojik ürünlerden mutfak ürünlerine, bebek oyuncuklarından yatak örtüsüne kadar birçok ürünü reyonlarına getirecek olan BİM market, tüm dikkatleri üzerine çekti.
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunu yayınlamasının ardından vatandaşlar bu haftaki katalogda neler olduğuna göz atmak için arama motorlarında, “BİM aktüel katalog, BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunda neler var?” sorgularına yanıt aramaya başladı. İşte 12 Mart 2021 BİM aktüel kataloğu…
07 Mar 2021 - 17:28 Ankara- Aktüel Ürünler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.