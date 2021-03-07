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07 Mar 2021 - 17:28

Bim Market 81 İlde Duyurdu! Efsane Kampanyasında Yok Yok! Bim'e Giren Karlı Çıkar...

Birçok marketler zincirinin önünde gelen BİM market, yaptığı indirimler ve getirdiği aktüel ürünlerle beraber halkın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Koronavirüs kapsamında maddi anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar bu indirimler sayesinde alışveriş torbalarını dilediği gibi dolduruyor. BİM marketin yayınlanan 12 Mart 2021 aktüel kataloğundaki ürünler ise halk tarafından şimdiden büyük bir ilgi gördü. Peki, katalogda hangi ürünler var?