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- 07 Mar 2021 - 23:05 G: 07 Mar 2021 - 23:06

Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" pankartı asıldı

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Diyarbakır'dan da tepki gösterildi.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Diyarbakır'da, Kürtçe "Em ji Erdoğan hez dikin" (Biz Erdoğan'ı seviyoruz) pankartı asıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Diyarbakır'dan da tepki gösterildi.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Kalesi'nin Keçi Burcu'na, Kürtçe "Em ji Erdoğan hez dikin" yazılı ve "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" anlamına gelen pankar asıldı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.​​​​​​​​​​​​​​

07 Mar 2021 - 23:05 AA - Siyaset

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