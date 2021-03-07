Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" pankartı asıldı
New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Diyarbakır'dan da tepki gösterildi.
ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Diyarbakır'da, Kürtçe "Em ji Erdoğan hez dikin" (Biz Erdoğan'ı seviyoruz) pankartı asıldı.
New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Diyarbakır'dan da tepki gösterildi.
UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Kalesi'nin Keçi Burcu'na, Kürtçe "Em ji Erdoğan hez dikin" yazılı ve "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" anlamına gelen pankar asıldı.
FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
07 Mar 2021 - 23:05 AA - Siyaset
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.