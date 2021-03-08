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- 08 Mar 2021 - 12:15 G: 08 Mar 2021 - 12:16

Borsa'da Deprem! Şok İstifa Geldi!

Borsa İstanbul'da beklenmedik hareketi. Borsa İstanbul Genel Müdürü İstifa etti.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti.

08 Mar 2021 - 12:15 AA İstanbul- Ekonomi

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