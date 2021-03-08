Kahramankazan'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği!

Satı Kadın Kültür Evi Müjdesi

Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde anıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçelerinde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadının ismini vereceklerini söyledi.

Kahramankazan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın anıldı. Kahramankazan Belediyesince müzeye dönüştürülen Satı Kadın Müze Evinde gerçekleştirilen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile Satı Kadının ailesi katıldı. Program kapsamında ilk olarak Satı Kadının anıt mezarında Kuran-ı Kerim okunarak anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadının Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinin bahçesinde Satı Kadının hayatı anlatıldı. Katılımcılar programın ardından Satı Kadının kullandığı eşyalar kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği Satı Kadın Müze Evini gezdi.

Başkan Oğuzdan Davet Var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Satı Kadının Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunun ifade eden Oğuz 1934te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadının tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan'ın ve Türkiye'nin gururu olan Satı Kadını tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadının ismini vereceğiz diye konuştu. Başkan Oğuz başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşları Satı Kadın Müze Evini ziyaret etmeye davet etti.

Satı Kadın Kimdir

Satı Kadın 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise giren 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satı Kadın aynı zamanda ilk köylü kadın milletvekili olarak da anılmaktadır.