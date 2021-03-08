Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Mesajı! Twitter'dan Yayınladı!
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını sosyal platformlar üzerinden paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabı ile BiP ve Telegram kanallarından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.