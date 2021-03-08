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- 08 Mar 2021 - 12:19 G: 08 Mar 2021 - 12:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Mesajı! Twitter'dan Yayınladı!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını sosyal platformlar üzerinden paylaştı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabı ile BiP ve Telegram kanallarından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."

08 Mar 2021 - 12:19 AA İstanbul- Yaşam

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