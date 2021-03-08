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- 08 Mar 2021 - 12:24 G: 08 Mar 2021 - 12:30

Aşılanma Sayısı Belli Oldu! 10 Milyon Geçildi!

Sağlık Bakanlığı aşılanma sayılarına ilişkin güncel sayıları açıkladı. Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti duyuruldu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

08 Mar 2021 - 12:24 AA Ankara- Gündem

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