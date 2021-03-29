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- 29 Mar 2021 - 20:16 G: 29 Mar 2021 - 20:46

Ankara’nın Rengi Değişti Mi? Yeni Risk Haritasına Göre Ankara Kırmızı Mı?

Kademeli normalleşme süreci ile beraber kısıtlamalarda illere göre değişme yaşanmıştı. Peki, Ankara'da vaka sayıları yükseldi mi? Ankara'nın rengi ne? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye’nin Covid-19 salgını ile mücadelede yeni bir dönem geçmesi ile beraber risk haritası en çok araştırılan konu olmaya başladı. İllerde yüz bin kişiye oranlanarak açıklanan vaka sayılarında yaşanan artış ve azalışlar sürekli olarak takip ediliyor. Sürecin başlaması ile orta risk seviyesinde olan başkent Ankara’da ise vaka sayılarında yaşanan değişiklikler ve güncel renk haritası başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Türkiye’de mart ayı ile beraber başlayan kontrollü normalleşmede kısıtlamaların ve esnemelerin illere göre farklılık gösterdiği yerinde karar dönemi uygulanmaya başladı. Önceki normalleşme sürecinden farklı olarak illere göre kısıtlamalar risk oranlarına göre belirleniyor. Türkiye’deki tüm iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere farklı risk seviyelerinde tanımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan renkli risk haritasında düşük iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösteriliyor. 20 ve 26 şubat tarihleri arasında yayınlanan ilk risk haritasında sarı renk olan ve orta riskli iller arasında yer alan Ankara’da vaka sayılarının nasıl değiştiği ise merak konusu oluyor.

SON DAKİKA:::::

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mart 2021 Tarihinde kabine toplantı sonrası yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de ve Ankara'da Risk haritası açıklandı. Bu açıklamaya göre Ankara ili KIRMIZI Çok yüksek risk grubunda yer aldı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı

Ankara ve 58 ilde Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek

(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır

29 Mar 2021 - 20:16 - Yaşam

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