Rasim Usta'dan Kötü Haber Var! Doktor'u Açıkladı!
Ünlü Sanatçı bir kaç gün önce kalp krizi geçirdiği ile ilgili haberler medyaya düşmüştü. Ama kesin olarak durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti. Bugün tedavi gördüğü hastanenin başhekimi tarafından durumu hakkında açıklamalar yapıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi yoğun bakımda süren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Sanatçının tedavi gördüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Öztekin'in sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Öztekin'in evinde fenalaşması üzerine, eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, 112 ekiplerine haber verildiğini belirten Koçoğulları, "112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta, en yakın Beykoz Devlet Hastanesine götürülmüş." dedi.
Koçoğulları, daha önce kardiyak problemleri nedeniyle tedavi gören hastayı, acilen ameliyathaneye aldıklarının altını çizerek, "Ameliyathanede, yapay, geçici kalp destek cihazı, ECMO dediğimiz cihazı bağladık. ECMO cihazı eşliğinde koroner anjiografi ünitesine aldık. Bu ünitede, tıkanmış olan damara, stent uygulaması yapıldı. Hasta, bu haliyle yoğun bakıma alındı." diye konuştu.
Usta sanatçının yoğun bakımda entübe olarak takip edildiğini belirten Başhekim Koçoğulları, "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerini kullandı.
Öztekin, geçirdiği rahatsızlık üzerine dün akşam saatlerinde Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılmış ardından İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.