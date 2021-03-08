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- 08 Mar 2021 - 19:35 G: 08 Mar 2021 - 19:36

Beşiktaş'a Kötü Haber! Yıldız Oyuncu Sakatlandı!

Beşiktaş oynayan Yıldız oyuncu Alperen Şengün'ün sağ dizinde ödem tespit edildi. Akıbeti yapılan incelemeler sonrası belli olacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün'ün sağ dizinde kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan muayene ve tetkikler sonucu Alperen Şengün'ün sağ diz femur kemiğinde, darbeye bağlı kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği bildirildi.

Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan sporcunun ING Basketbol Ligi'nde TOFAŞ ile oynanacak maçta yer alıp almayacağı konusunda nihai kararın hafta içi yapılacak tetkiklerin ardından verileceği kaydedildi.

08 Mar 2021 - 19:35 AA İstanbul- Spor

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