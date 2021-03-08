Beşiktaş'a Kötü Haber! Yıldız Oyuncu Sakatlandı!
Beşiktaş oynayan Yıldız oyuncu Alperen Şengün'ün sağ dizinde ödem tespit edildi. Akıbeti yapılan incelemeler sonrası belli olacak.
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün'ün sağ dizinde kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan muayene ve tetkikler sonucu Alperen Şengün'ün sağ diz femur kemiğinde, darbeye bağlı kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği bildirildi.
Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan sporcunun ING Basketbol Ligi'nde TOFAŞ ile oynanacak maçta yer alıp almayacağı konusunda nihai kararın hafta içi yapılacak tetkiklerin ardından verileceği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.